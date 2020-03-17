Из нового «суперматериала» можно производить: от крыльев самолетов до миниатюрных имплантов

Инженеры из США и Канады разработали гибкие и легкие четырехмерные материалы. Они предельно универсальны: годятся для производства крыльев самолетов или дронов, мягких роботов или крошечных медицинских имплантов.

4D-печать — разновидность аддитивной технологии с одним важным отличием: здесь используются особые материалы и сложные конструкции, позволяющие печатать объекты-трансформеры. Они меняются под воздействием окружающей среды, например, вследствие колебаний температуры. «Четвертое измерение» — это время.

НЕМЕЦКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

Метаматериалы — это материалы, с необычными и парадоксальными свойствами, которых нет в природе. Обычно их форма и характеристики остаются неизменными после производства. Но инженеры Университета Ратгерса и Нью-Браунсуика добились от метаматериала того, что он способен и сохранять прочность, и становиться мягким, как губка, чтобы поглощать ударное воздействие.

Жесткость метаматериала может увеличиваться более чем в 100 раз в диапазоне температур от комнатной до 90 градусов Цельсия.

Изделие из такого материала можно формовать как пластик. Если его нагреть, оно вернется в свою первоначальную форму.

МЕТАМАТЕРИАЛ, СПОСОБЕН ПРЕВРАЩАТЬ ТЕПЛО В ЭНЕРГИЮ 24 ЧАСА В СУТКИ

«Мы считаем, что это беспрецедентное сочетание материаловедения, механики и 3D-печати откроет новый путь для появления новых возможностей, которые усовершенствуют технологии, здравоохранение, безопасность и качество жизни», — считает Хоутон Ли, руководитель проекта из Университета Ратгерса.