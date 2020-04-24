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Iveco в партнерстве с Nikola Motor представили электрический грузовик Nikola Tre с запасом хода 966 км

24.04.2020
Iveco в партнерстве с Nikola Motor представили электрический грузовик Nikola Tre с запасом хода 966 км

Компания Iveco, входящая в группу CNH Industrial, представила свой первый электрический грузовик Nikola Tre, созданный в партнерстве с американским стартапом Nikola Motor Co. Ожидается, что это даст толчок к развитию самой Iveco, которая занимает на сегодняшний день незначительную долю на европейском рынке производителей грузовых автомобилей, конкурируя с такими гигантами, как Volkswagen, Daimler и Volvo Group.

«Всего через три месяца после подписания соглашения о партнерстве, мы смогли презентовать этот прототип, представляете, что мы сможем сделать в течение следующих трех лет?», — риторически спросил основатель и исполнительный директор Nikola Тревор Милтон на презентации автомобиля в Турине. По его словам, предзаказы на Nikola Tre уже превышают текущие производственные мощности.

Iveco в партнерстве с Nikola Motor представили электрический грузовик Nikola Tre с запасом хода 966 км

Грузовик с максимальным запасом хода 966 км будет производиться как в полностью электрической версии, так и водородных топливных элементах. Ожидается, что поставки грузового электромобиля начнутся в 2021 году, а водородного — в 2023 году.

В сентябре CNH инвестировала в Nikola 250 млн долларов, что дало возможность американской компании серьезно расширить свои производственные и исследовательские возможности.

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Генеральный директор CNH Хубертус Мюльхаузер ушел от вопроса о деталях партнерства, но рассказал, что до подписания соглашения компания установила оптимистичный среднегодовой показатель роста в 1% на следующие пять лет для рынка грузового транспорта, но теперь считает этот показатель вполне реалистичным, даже несмотря на падение спроса.

Iveco в партнерстве с Nikola Motor представили электрический грузовик Nikola Tre с запасом хода 966 км

Амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, установленные правительствами многих стран, стимулируют разработку транспортных средств на альтернативных источниках энергии, при этом некоторые страны уже обязались отказаться от традиционных двигателей внутреннего сгорания в ближайшие 10-20 лет.

Модели на электротяге или топливных элементах есть в линейках практически всех крупных игроков на рынке, но возросшие инвестиции в технологии в сочетании с глобальным спадом в автомобильном секторе привели к уменьшению прибыли и вынужденному сокращению персонала и затрат.

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По словам аналитика исследовательской фирмы LMC Automotive, производители грузовиков в Европе должны будут сократить выбросы углекислого газа в среднем на 15% к 2025 году и на 30% к 2030 по сравнению с уровнями 2019 года. И партнерство Nikola Motor Co. и CNH Industrial может изменить правила игры на рынке, создав реальную угрозу для сегодняшних монополистов.

источник: iveco

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