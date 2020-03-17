Итальянское дизайн-бюро Italdesign представило интересную концепцию автомобиля с крыльями

Концепций летающих автомобилей, которые якобы в будущем вытеснят обычные такси, стоящие ныне в пробках, уже множество. Тем интереснее совершенно оригинальный подход, предложенный консорциумом, куда входят такие гиганты, как Airbus, Audi, а также итальянское дизайн-бюро Italdesign.

Задумка конструкторов и дизайнеров в том, чтобы оставить автомобиль автомобилем, а летательный аппарат летательным аппаратом. Их задача — аккуратно переставлять пассажирский салон с колесной платформы на передвигающуюся по воздуху, так чтобы пассажиры даже не задумывались, в какой «модальности» они в данный момент путешествуют.

ПЯТИМЕСТНЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ MACHINA VOLANTIS ПРОЛЕТИТ 1600 КМ. И ПОДНИМЕТ 1650 КГ.

Идея уже презентована «в металле», правда, пока речь идет лишь о необитаемом демонстраторе в ¼ реальной величины. Впрочем, учитывая весомые бренды основателей консорциума, можно предположить, что планам суждено воплотиться в жизнь.

источник: italdesign