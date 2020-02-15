Итальянцы разработали разноцветные солнечные панели для крыш и фасадов зданий (видео)

Итальянский производитель Sunerg разработал солнечный модуль X-Color который предлагает широкий спектр вариантов, чтобы лучше соответствовать архитектурному видению и дизайну здания. Монокристаллическая панель PERC мощностью 275 Вт может быть красного, коричневого, красновато-коричневого, бутылочного и черно-серого цветов.

«Модуль PERC был создан для нишевого рынка BIPV, на котором синие поликристаллические или черные монокристаллические модули не могут удовлетворить эстетические требования заказчика», — сказал генеральный директор компании Лучано Лаури. «Также возможно создать рамы, зажимы и кабельную коробку, окрашенные для улучшения эстетики и плавной интеграции».

Кроме того, компания предлагает возможность установки вспомогательных модулей с таким же цветным стеклом, рамой и задним листом, которые можно прикрепить к ограждающей конструкции здания и отрегулировать по размеру крыши.

Для применений на крыше модуль доступен в двух версиях: полностью встроенная панель или частично встроенный модуль через «плавающую архитектоническую конструкцию» в верхней части крыши с водонепроницаемой кровлей внизу.

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Около 52 кВт этих модулей красно-коричневого цвета были установлены в жилом здании в Копенгагене, Дания. «На первом этапе существующее покрытие и деревянные балки были удалены, а поверх потолка была нанесена водонепроницаемая двухслойная асфальтовая кровля», — сказал Лаури. «Затем был закреплен металлический крюк для поддержки алюминиевых направляющих и была установлена ​​конструкция. Сначала была установлена проводка, кабельные лотки и кабельные коробки, а затем панели были прикреплены к алюминиевым направляющим с помощью зажимов».

Sunerg добавил, что красновато-коричневый цвет модулей не совсем соответствует окружающим красным черепичным крышам в датском проекте, но пояснил, что более светлый красный цвет снизит эффективность до 240-250 Вт.

Лаури признал, что эти модули не так эффективны, как традиционные монокристаллические модули, из-за дополнительного цветного слоя покрытия на стекле. Он подчеркнул, однако, что их эффективность может соответствовать эффективности поликристаллических панелей. «Цена на модули примерно на 50% выше, чем у стандартных мономодулей», — сказал он.

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Генеральный директор Sunerg пояснил, что затраты на долговечность и обслуживание фотоэлектрических систем с цветными модулями Sunerg аналогичны затратам на обычный пассивный стеклянный фасад.

источник: pv-magazine