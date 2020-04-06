Итальянцы напечатали малобюджетный экодом стоимостью всего $1000

Итальянские инженеры приняли решение использовать технологию «строительство из грунта» в совокупности с 3D-печатью для строительства малобюджетного экологичного жилья.

Одним из первопроходцев в этой области стала компания WASP, создавшая огромные 3D-принтеры треугольной конфигурации, способные в прямом смысле слова печатать дома из грязи. Их последнее творение – Gaia, недорогой домик, созданный с помощью модульной системы печати Crane Wasp, получившей прозвище «безграничный 3D-принтер».

Рабочий диаметр принтера составляет 6,6 м, а высота – 3 м. Он быстро монтируется и разбирается – для этого понадобится всего два человека и два часа.

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Система была разработана для возведения крупномасштабных конструкций с использованием материалов, взятых прямо на месте строительства (разработчики назвали это «ноль-километровой архитектурой»). Причем для увеличения строительной площади не потребуется ее полное покрытие принтерами, поскольку WASP Crane «легко реконфигурируется и настраивается в зависимости от эволюции архитектурного проекта».

Представители компании утверждают, что в Crane Wasp будет очень востребован в строительстве уже в ближайшем будущем, поскольку значительно удешевляет конечный продукт.

Демонстрационный объект был напечатан за десять дней и обошелся всего в 1035 долларов США (в стоимость включены окна, двери, термоакустическая изоляция, светильники и защитные покрытия). В итоге получился настоящий экодом, в котором используется технология пассивного солнечного нагрева и естественная вентиляция.

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Состав для печати был создан благодаря вкладу компании RiceHouse, которая специализируется на утилизации отходов от выращивания риса, он на 25% состоял из местной почвы, глина и песок, на 40%, из соломы, еще на 25% – из рисовой шелухи и на 10% – из гидравлической извести. Строительный материал доводился до однородной консистенции с помощью смесителя, в итоге получалось нечто вроде самана.