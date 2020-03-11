Использование термодерева в доме и его преимущества

Технология паростабилизации — современная технология, использующая естественную термохимическую реакцию и перенасыщенный водяной пар при температурах до 240°С без добавления каких-либо химических веществ. За счет высоких температур обработки (от 180ºС до 240ºС) в древесине разлагается гемицеллюлоза (древесный сахар), что на фоне низкой равновесной влажности устраняет условия для возникновения и размножения грибка и микроорганизмов.

Уменьшение влагопоглощения и распад гемицеллюлозы улучшают биостойкость древесины. Уничтожается сама причина возникновения биологических поражений в дереве. Полисахариды разлагаются, после чего полученное термодерево не является источником поддержания их жизнедеятельности.

В результате молекулярных изменений в структуре древесины, в первую очередь за счет деполимеризации целлюлозы и увеличения ее кристалличности, происходит стабилизация древесины — повышается ее химическая стойкость и стабильность геометрических размеров, то есть термообработка приводит к защите от деформаций, в том числе «разбухания» и «усыхания», при изменении влажности и температуры окружающей среды.

Термодерево — декоративная ценность

Термообработка придает обычной древесине необычные декоративные свойства и выразительность, эффектно проявляется текстура древесины. Причем оттенок, который приобретает древесина в результате термической обработки, вызван не тонировкой, а изменениями в самой древесине под воздействием высоких температур. Цвет термодревесины в таком случае однороден по всему сечению, в зависимости от заданного режима термообработки можно добиваться разных цветов дерева — от светло-бежевого и золотистого до темно-коричневого. Хотя изделия из термодревесины обычно не нуждаются в дополнительной обработке — обработка маслом или лаком вызывает очень интересный декоративный эффект.

Любителям модной сейчас искусственно состаренной древесины тоже очень нравится термодревесина, например, термодуб, без какой-либо популярной сейчас химической обработки, при определенном режиме термообработки дуб выглядит состаренным.

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Для достижения дополнительного декоративного эффекта термообработку можно подвергать колорированию натуральными прозрачными красками, позволяющими сохранить текстуру древесины.

Преимущества технологии

Используемая технология термообработки древесины является лучшей на сегодняшний день — только она позволяет избавить термодерево от специфического запаха фурфурола, характерного для термодревесины, производимой по другим технологиям.

Также, благодаря современной технологи обработки термодерева, производится ускоренный процесс сушки, достижение равновесной влажности на уровне 3-5% и стабилизация геометрии термодревесины, что придаёт древесине еще большей красоты и подчеркивает ее декоративные теплые свойства для украшения Вашего быта.

Деловые свойства и обработка

Распиловка термодерева — не отличается от распиловки обычной сухой древесины, можно использовать менее мощное оборудование с частыми зубцами, у твердосплавных лезвий увеличивается срок службы.

Строгание и фрезерование термодерева — наилучшие результаты дали твердосплавные резцы и повышенные скорости вращения, резцы изнашиваются значительно медленнее.

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Склейка/сплачивание термодерева — не рекомендуется использование клея на водной основе.

Окраска, шеллачная полировка термодерева — не отличается от обычной древесины, но лучше ложится и смотрится.

Технология обработки термодерева позволяет обрабатывать любые хвойные, мягко- и твердолиственные породы древесины.

Наиболее используемые породы: сосна, ель, береза, липа, осина, дуб, бук, кедр, ясень, лиственница, пихта, ольха, тополь, клен и др.

Уникальные структурные свойства

Термообработка древесины позволяет получать экологически чистое деловое термодерево с уникальными заданными параметрами:

— уменьшенный вес массива из термодревесины — в процессе термической обработки удельная влажность древесины снижается до 3-5%, для особо твердых пород — до 6%;

— стабильность размеров термодерева при перепадах влажности и температуры – происходящие в процессе термообработки изменения воздействуют на молекулярную структуру дерева, снижая гигроскопичность до 3-3,5% и водопроницаемость до уровня менее 10%;

— абсолютная экологическая чистота и повышенная биологическая устойчивость термодерева — обработка происходит в среде водяных паров и инертных газов;

— однородность цвета на всю глубину — возможно получение заданного цвета в диапазоне от светло-коричневого (песочного) цвета до черного (темного красновато-коричневого) цвета в зависимости от сорта древесины, при этом однородность цвета термодревесины обеспечивается на всю глубину материала;

— улучшенное качество поверхности и полное отсутствие проблем с осаждением пыли.

Применение

Термодерево широко применяется для внешней и внутренней отделки квартир, коттеджей загородных домов:

— фальш-фахверки,

— декоративные балки,

— обшивка и облицовка стен — вагонка, блок-хауз, стеновые панели, имитация бруса,

— половая доска для открытых террас и балконов,

— половая доска (массив) и паркет,

— двери, окна из массива, не «гуляющие» в размерах,

— отделка санузлов и ванных комнат,

— полы из натурального дерева,

— облицовочная плитка для стен,

— элементы ландшафтного дизайна, малые садовые сооружения,

— мощение прибассейновых территорий, пирсы.

Преимущества готовых изделий

Изделия из термодерева используются без ограничений в любых климатических условиях. Они не нуждаются в антисептировании, пропитке, тонировании, крашении — они итак очень красивы. Гидротермическая обработка подчеркивает и выявляет всю красоту натурального дерева, делает его еще более привлекательным.

ПРОЗРАЧНАЯ ДРЕВЕСИНА ЗАМЕНИТ СТЕКЛО

Использование уникальных свойств термодревесины нашло широкое применение в изготовлении изделий из массива:

— двери из цельного массива термодревесины никогда не будут «гулять» по размерам, и при цене, сравнимой со стоимостью обычных дверей из ДСП, по дизайну и качеству полностью соответствуют импортным, например, итальянским дверям;

— паркет из термодревесины будет укладываться без зазоров, поскольку колебания размеров термодревесины в 17 раз уменьшены, но большие возможности открываются при укладке древесины в цветные узоры при однородности структуры термодерева;

— деревянная плитка и полы для санузлов и кухонь из термодревесины станут достойной альтернативой холодной кафельной плитке для пола и стен.