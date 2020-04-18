Искусственный интеллект стал абсолютным чемпионом по онлайн-покеру, обыграв лучших игроков мира

Новый искусственный интеллект «Pluribus», разработанный Facebook AI Research и исследователями из Университета Карнеги-Меллона, стал абсолютным чемпионом по онлайн-покеру.

Этот рукотворный разум обыграл 12 лучших действующих игроков в мире.

А достичь таких результатов ему помог новый навык – ИИ научился блефовать в игре лучше людей.

Ноам Браун, научный сотрудник Facebook AI Research и один из разработчиков «Pluribus», назвал его уровень игры «сверхчеловеческим». И отметил, что людям уже никогда не удастся его превзойти, да и другим ИИ на этом поприще придется тяжко.

Сначала «Pluribus» тренировался в игре в покер против своих же клонов, на основании чего сделал вывод о неэффективности долгосрочных стратегий.

Теперь ИИ играет как заправский шулер, просчитывая свои действия, и действия противников, только на 2-3 хода. Он выбирает лучшую комбинацию действий для молниеносной смены событий в свою пользу.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ИЗБАВИТ ГОРОДА ОТ ПРОБОК НА ДОРОГАХ

ИИ откровенно, цинично и крайне удачно блефует, обыгрывая живых соперников одного за другим. Разработчики даже говорят, что по внутренней схеме ценностей для «Pluribus» обман противников в раунде встал выше, чем сам выигрыш и тем более размер награды. ИИ «нравится» достигать победы за счет такой стратегии, потому что в покере она сулит большую вероятность триумфа.