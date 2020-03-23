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Iridium Go — персональная точка доступа Wi-Fi обеспечит связью в любой точке мира

23.03.2020
Iridium Go - персональная точка доступа Wi-Fi обеспечит связью в любой точке мира

Iridium Go — персональная точка доступа Wi-Fi, позволяющая обеспечить любой гаджет, будь то смартфон, планшет или даже ПК интернетом и голосовой связью в любой точке мира.

С Iridium Go можно подключить к спутниковому интернету одновременно до пяти устройств в случае, когда наземная связь отсутствует, имеет слабый сигнал или слишком накладна.

Iridium Go - персональная точка доступа Wi-Fi обеспечит связью в любой точке мира

Дальность действия точки доступа — до 30 метров, что позволяет подключать к ней гаджеты в пределах небольших помещений. Модель оснащена дисплеем, отображающим ее состояние.

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Iridium Go имеет разъем USB и слот для СИМ-карты. Аккумулятор при полном заряде обеспечивает до 17 часов в режиме ожидания и до 4 часов при передаче данных.

Если скачать приложение Iridium Go, скорость передачи данных увеличится с 2400 бит/с до 9600 бит/с.

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При помощи точки доступа можно настроить связь в любой точке земного шара без необходимости приобретать при этом спутниковый телефон. Это значительно снижает затраты.

источник: iridium

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