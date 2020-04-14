Инжиниринговая компания Arconic создала концепт эко-небоскреба высотой более 5 км

Американская инжиниринговая компания Arconic разработала концепцию города будущего, включающую распечатанные на 3D-принтере километровые небоскребы, беспилотные летающие автомобили, телепортацию и повсеместную дополненную реальность.

Вдохновение разработчики почерпнули не только из современных достижений и тенденций науки и техники, но и из известного мультипликационного сериала «Jetsons», действие которого разворачивается в 2060-х годах.

Одним из главных элементов футуристичной концепции стали дома будущего: дизайнеры представили модель небоскреба, сконструированную из инновационных материалов, часть из которых еще даже не производятся.

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Так, фасад гигантского здания высотой более пять километров будет покрыт особым материалом, который будет поглощать смог и другие загрязнители из окружающего воздуха.

«Защитная оболочка» небоскреба получила название EcoClean и будет работать за счет взаимодействия солнечного света и водяного пара. В результате будут создаваться соединения, способные захватывать и разрушать грязные молекулы, оставляя их на внешней стороне материала, которые затем будут смываться обычным дождем в специальные очистительные каналы.

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По словам инженеров Arconic, 1000 квадратных метров такого покрытия обладают эффективностью очистки воздуха, сопоставимой с парком из 80 деревьев. Большинство элементов здания будет изготовлено за счет 3D-печати. Развитие технологий трехмерной прототипирования позволит создавать архитектурные конструкции уникальной формы и почти неограниченной высоты.

Помимо экологичного «умного» небоскреба, компания Arconiс представила и другие атрибуты мегаполисов середины 21 века, большая часть которых, опять же, изготавливается с помощью 3D-принтеров.