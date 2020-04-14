Главная НовостиСтроительствоТехнологии Инжиниринговая компания Arconic создала концепт эко-небоскреба высотой более 5 км

Инжиниринговая компания Arconic создала концепт эко-небоскреба высотой более 5 км

14.04.2020
Инжиниринговая компания Arconic создала концепт эко-небоскреба высотой более 5 км

Американская инжиниринговая компания Arconic разработала концепцию города будущего, включающую распечатанные на 3D-принтере километровые небоскребы, беспилотные летающие автомобили, телепортацию и повсеместную дополненную реальность.

Вдохновение разработчики почерпнули не только из современных достижений и тенденций науки и техники, но и из известного мультипликационного сериала «Jetsons», действие которого разворачивается в 2060-х годах.

Инжиниринговая компания Arconic создала концепт эко-небоскреба высотой более 5 км

Одним из главных элементов футуристичной концепции стали дома будущего: дизайнеры представили модель небоскреба, сконструированную из инновационных материалов, часть из которых еще даже не производятся.

В ЦЕНТРЕ ЛОНДОНА ПРЕДЛАГАЮТ ПОСТРОИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ НЕБОСКРЕБ-АТТРАКЦИОН «ТЮЛЬПАН» (ВИДЕО)

Так, фасад гигантского здания высотой более пять километров будет покрыт особым материалом, который будет поглощать смог и другие загрязнители из окружающего воздуха.

Инжиниринговая компания Arconic создала концепт эко-небоскреба высотой более 5 км

«Защитная оболочка» небоскреба получила название EcoClean и будет работать за счет взаимодействия солнечного света и водяного пара. В результате будут создаваться соединения, способные захватывать и разрушать грязные молекулы, оставляя их на внешней стороне материала, которые затем будут смываться обычным дождем в специальные очистительные каналы.

АВТОНОМНЫЙ НЕБОСКРЕБ ВЫСОТОЙ 20 000 МЕТРОВ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

По словам инженеров Arconic, 1000 квадратных метров такого покрытия обладают эффективностью очистки воздуха, сопоставимой с парком из 80 деревьев. Большинство элементов здания будет изготовлено за счет 3D-печати. Развитие технологий трехмерной прототипирования позволит создавать архитектурные конструкции уникальной формы и почти неограниченной высоты.

Инжиниринговая компания Arconic создала концепт эко-небоскреба высотой более 5 км

Помимо экологичного «умного» небоскреба, компания Arconiс представила и другие атрибуты мегаполисов середины 21 века, большая часть которых, опять же, изготавливается с помощью 3D-принтеров.

, , , , , , , , ,
Компания SCGroup напечатала на 3D-принтере самый длинный пластиковый пешеходный мост
Строительство

Компания SCGroup напечатала на 3D-принтере самый длинный пластиковый пешеходный мост
Строительный 3D-принтер компании S-Squared 3D Printers напечатает дом всего за 12 часов
Строительство

Строительный 3D-принтер компании S-Squared 3D Printers напечатает дом всего за 12 часов
Китайцы предлагают строить в пустынях воронкообразные небоскребы из песка
Строительство

Китайцы предлагают строить в пустынях воронкообразные небоскребы из песка
Компания Apis Cor используя только 3D-принтер, завершила постройку в Дубае двухэтажного здания
Строительство

Компания Apis Cor используя только 3D-принтер, завершила строительство в Дубае двухэтажного здания
Автономные 3D-принтеры сами починят дороги, построят заграждения, утеплят дома
Строительство

Автономные 3D-принтеры сами починят дороги, построят заграждения, утеплят дома
Создан принтер для 3D печати из бумажных отходов
Технологии

Создан 3D принтер для печати из бумажных отходов