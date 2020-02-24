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Инженеры предлагают печатать жилье на Луне из лунной пыли

24.02.2020
Инженеры предлагают печатать жилье на Луне из лунной пыли

Системой лазерной 3D-печати Moonrise оснастят беспилотный европейский луноход, который должен отправиться на спутник Земли в 2021. Он и продемонстрирует возможность использования реголита в качестве строительного материала.

С тех пор как различные космические агентства и частные компании решили устроить на Луне аванпост человечества, проблема строительства жилищ и других зданий превратилась из мысленного эксперимента в практическую задачу. И самое главное препятствие в ее реализации состоит в доставке стройматериалов. Стоимость одного килограмма груза в ракете на Луну составляет $782 000.

Инженеры предлагают печатать жилье на Луне из лунной пыли

По мнению инженеров Лазерного центра Ганновера и Института космических систем Технического университета Брауншвейга, лучшая альтернатива отправке кирпичей на Луну — использование местных ресурсов. Испытание экспериментального 3-килограммового лазера покажет, можно ли плавить реголит и строить из него здания.

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Moonrise разрабатывается уже девять месяцев, и специалисты уверены в функциональности его лазерных систем и оптики. Но до отправки его на Луну им надо убедиться, что аппарат способен печатать искусственный реголит, отвечающий заданным параметрам. Вдобавок лазер должен обладать повышенной надежностью, чтобы выдержать удары и вибрацию во время полета, а также перепады температуры.

Во время испытаний на Луне установленный на луноходе принтер должен будет расплавить реголит и изготовить объекты заданной формы. За успешностью процесса пронаблюдают камеры с высоким разрешением.

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По мнению руководства NASA, добраться до Луны нужно как можно скорее, и ради этого американское аэрокосмическое агентство готово сотрудничать и с иностранцами, и с частниками. Ведомство рассчитывает добывать на спутнике редкоземельные металлы. Объем нового рынка оценивается в триллионы долларов.

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