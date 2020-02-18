Инженеры компании Ericsson добились скорости передачи данных в 4,3 Гбит/с — это рекорд для стандарта 5G

Система Ericsson Radio System Street Macro 6701 доставила данные со скоростью 4,3 Гбит/с при помощи смартфона с процессором Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System. Для этого оператор использовал восемь миллиметровых полос частот и 800 МГц миллиметрового диапазона. Эта сверхбыстрая технология станет доступна для потребителей в течение 2020.

Компания считает достижение такой скорости еще одним доказательством способности 5G заменить волоконно-оптические сети, поскольку миллиметровая волна смогла за очень краткое время пройти от 1 до 2 и 4 Гбит/с, в четыре раза превзойдя максимальную скорость, которую предлагают сейчас большинство провайдеров.

«Чтобы было понятно, что такое 4,3 Гбит/с — это как загрузить один час видео в сверхвысоком разрешении со стримингового сервиса всего за 14 секунд», — заявил Пер Нарвингер, глава подразделения 5G компании.

Помимо любителей смотреть качественное мобильное видео 5G должны оценить, по мнению Ericsson, геймеры, играющие в многопользовательские игры, и пользователи гарнитур смешанной реальности.

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Если компании удастся поднять скорость 5G до такого уровня, сохранив надежность, для многих отраслей промышленности это станет поворотным моментом. Однако, маловероятно, чтобы такие высокие показатели сети оказались доступны сразу во всем мире.

источник: venturebeat