Инженеры Китая приступили к испытаниям нового гиперзвукового двигателя

Инженеры завершили первый этап разработки турбореактивного двигателя комбинированного цикла — TBCC. Им оснастят гиперзвуковой беспилотник нового поколения со скоростью полета до 6 чисел Маха.

В Китае завершился этап проектирования и разработки нового гиперзвукового двигателя для дронов. Как передает Asia Times, инженеры уже приступили к оценке прочности и надежности системы. В ближайшее время специалисты проведут первые испытания силовой установки.

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Конструированием турбореактивного двигателя комбинированного цикла (TBCC) руководит инженер Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института авиации в Чэнду Ван Хайфэн, который прежде занимался разработкой истребителей Чэнду J-20 и J-10.

По данным издания Global Times, силовая установка соединяет в себе турбореактивный и прямоточный воздушно-реактивный двигатели. Для включения и работы ПВРД нужна высокая скорость — и для ее достижения используется турбореактивный двигатель. Затем прямоточный двигатель разгонит аппарат до скорости, которая в пять-шесть раз превосходит скорость звука.

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Обычно установками TBCC оснащают гиперзвуковые крылатые ракеты, разведывательные дроны и беспилотные бомбардировщики.