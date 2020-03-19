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Инженеры Audi соединили электроскутер и скейтборд. Что получилось? (видео)

19.03.2020
Инженеры Audi соединили электроскутер и скейтборд. Что получилось?

Инженеры Audi представили фирменный электроскутер. «Мы ориентируемся на покупателей, активно перемещающихся по городу, — говорит Торстен Шрейдер, — на тех, для кого равно важны и стиль, и функциональность».

Тем, кому электрические внедорожники Audi e-tron не подходят по цене или образу жизни, автостроительная компания готовится предложить одноименные электроскутеры. На фоне существующих моделей они не выделяются особой мощностью и способны развивать до 20 км/ч, преодолевая до 20 км без подзарядки.

Зато 12-килограммовая конструкция складывается для удобства хранения или перевозки в общественном транспорте, а возможность связи через Bluetooth-интерфейс позволяет следить за поездками и защищает от угона.

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Но главное, это не совсем скутер: управление транспортным средством производится переносом центра тяжести, как при езде на скейтборде, позволяя при необходимости высвободить одну из рук. Пока что E-Tron Scooter существует лишь в виде прототипа, но в Audi уверены, что с конца 2020 года первые экземпляры начнут поступать заказчикам.

источник: noblenashville

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