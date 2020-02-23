Инженер Жюстин Хаупт разработала дисковый мобильный телефон, который можно собрать самому (фото)

Насколько бы ни были удобны современные мобильные телефоны, у многих пользователей по-прежнему остается ностальгия набрать заветный номер с помощью старого телефонного диска.

Инженер Брукхейвенской национальной лаборатории Жюстин Хаупт разработала дисковый мобильный телефон, который можно собрать самому с помощью набора вполне обычных деталей.

Основа телефона – специальная материнская плата ATmega2560v, сотовое оборудование Adafruit Fona 3G и поворотный циферблат от телефона Western Electric Trimline. Все это помещено в корпус изготовленный методом 3D-печати.

Несмотря на столь «старинный» метод набора номера, гаджет обладает гибким 2,1-дюймовым электронным дисплеем, на котором отображаются пропущенные вызовы и другие важные сообщения, а кнопки быстрого вызова позволяют быстро набирать нужные контакты.

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Пользователь также может оценивать уровень заряда батареи и уровень сигнала с помощью нескольких светодиодов. Как утверждает Жюстин Хаупт, свое детище сама она использует в качестве основного телефона.

источник: justine-haupt