Интересная история! 7 подруг превратили недостроенный особняк в дом своей мечты

Удивительная история произошла в китайской провинции Гуандун, неподалеку от города Гуанчжоу. На его окраине одной из деревень появился восхитительный дом, который сразу же привлек внимание местных жителей.

Это был банальный недострой, который хозяева бросили на произвол судьбы, ведь деревушка совсем крошечная, а в город на работу нужно ехать более часа. Со временем они решились его продать и покупательницы нашлись очень быстро. Ими оказалось 7 подруг, которые дружат уже более 10 лет, с тех времен как вместе работали в одной из региональных газет. Если поначалу соседи недоумевали, что смогут сделать молодые хрупкие женщины с этим полуособняком, но потом начали даже завидовать. И неспроста!

Подруги еще в 20-летнем возрасте в шутку рисовали картины безоблачной старости в их собственном доме престарелых, где они будут бережно ухаживать друг за другом до последних дней. «Сначала это была просто шутка, – говорит одна из подруг Цзинь Ду Итиао, – мы мечтали, что соберемся вместе, когда нам исполнится 60 лет, и будем жить вместе на пенсии».

Но когда одна из подруг наткнулась на объявление о продаже огромного особняка в прекрасном живописном месте, где чистый воздух и родниковая вода, вокруг поля и банановый лес, то они минуты не сомневались. Именно в этом тихом отдаленном от цивилизации месте они и решили воплотить свои фантазии в жизнь, не дожидаясь старости.

Конечно же, строительными и монтажными работами занимались профессионалы, а вот обустройством они сами. Поскольку особняк имеет довольно внушительную площадь (чуть больше 700 кв. м.), то для каждой из них нашлось местечко, чтобы создать свои личные апартаменты с неповторимым дизайном.

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Еще в юности девушки мечтали о прекрасном виде за окном, поэтому в своем общем доме установили не только огромные панорамные окна, с которых открывается великолепный вид на окружающую природу, но и парящие в воздухе полностью стеклянные веранды.

На первом этаже подруги решили оформить общую зону, где нашлось место для кухни гигантских размеров, прекрасной столовой, в которой они иногда собираются семьями и с бесчисленными друзьями и родственники.

Там же обустроили уютную гостиную, в которой главным украшением стали окна от пола до потолка, занявшие стены целиком, причем потолок тоже сделали стеклянным, притенив лишь бамбуковыми прутьями. Практически всю мебель они привозили из путешествий по миру, поэтому в доме можно увидеть предметы интерьера из Индии, Марокко и других стран, которыми они и украсили общие зоны пользования.

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Учитывая, что приусадебный участок тоже имеет немалую площадь, ведь он практически расположен среди рисовых полей, то у подруг возникло желание построить не только прекрасный бассейн и зону отдыха под открытым небом, но и оригинальный чайный домик. На все эти преобразования они потратили более 580 тыс. дол., но остались очень довольны результатом совместного труда и тем, что их фантастическая мечта юности обрела реальные очертания спустя всего лишь 10 лет.

Несмотря на то, что дом уже абсолютно готов, но у каждой из молодых женщин есть семья и живут они в разных городах страны, поэтому мечтают, что жить в этом прекрасном особняке будут лет через 10-20, когда дети уже вырастут. А пока они собираются в доме своей мечты, чтобы пообщаться, выпить чаю за приятными беседами или приготовить что-нибудь на барбекю.

Также подруги пошли на курсы, на которых обучаются премудростям кулинарии, тонкостям традиционной китайской медицины, изучают растениеводство и ландшафтный дизайн, а так — же музыку. На такой шаг дамы пошли ради того, чтобы после выхода на пенсию смогли на практике применить свои навыки, ведь им так хочется быть полезными друг для друга.

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Как утверждает одна из коллег, с которой они когда-то работали и до сих пор поддерживают приятельские отношения: «Такие люди большая редкость, очень сложно встретить 7 человек, у которых хобби и увлечения очень похожи: они не сплетничают и не говорят постоянно о магазинах, вещах и покупках, как другие девушки, им больше нравится собираться вместе, для того чтобы изучать разные темы, квантовую механику, например, или Вселенную … Им интересно и весело вместе и это очень заряжает позитивом других людей».