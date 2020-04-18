«Интеллектуальные» шины Pirelli подключенные к каналу 5G сообщают дорожную информацию

Автомобильные технологии будущего – это единый мир трафика, в котором все участники обменивается между собой дорожной информацией в режиме реального времени.

Новейшая шина Pirelli – Cyber Tyre – еще один шаг в этом направлении. Это первая в мире шина, которая будучи подключенной к каналу 5G-связи, может сообщать дорожную информацию в рамках системы Advanced Driver Assistance Systems – ADAS (помощь водителю во время движения и при парковке).

«Интеллектуальные» шины Pirelli станут частью экосистемы технологий активной и пассивной безопасности на дороге, чтобы помочь беспилотным автомобилям.

Уникальная разработка Pirelli – плод сотрудничества c компаниями Ericsson, Audi, Tim, Italdesign и Королевским технологическим институтом Швеции. Ее презентация состоялась в рамках мероприятия «5G Path of Car-to-Everything Communication», прошедшего в итальянском Турине.

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Данная технология найдет применение в мониторинге моделей установленных шин, контроле пробега, динамической нагрузки, отслеживания наличия воды на асфальте или других потенциально опасных ситуаций, способных привести к потере сцепления с дорогой.

источник: industryglobalnews24