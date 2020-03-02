Инструмент Zippo способен выполнять функции топора, пилы и молотка

Если раньше слово Zippo ассоциировалось только с бензиновыми зажигалками, то теперь, когда вредная привычка уже не в моде, мы можем обратить внимание и на другие продукты этой легендарной марки.

Один из них — необычный топор Zippo 4-in-1 Woodsman. Вернее, на топор инструмент похож только с первого взгляда, и если узнать его получше, то он способен приятно удивить, особенно любителей отдыхать за городом или устраивать турпоходы.

Так, если надеть на лезвие специальный чехол и прикрепить комплектное полотно, топор превратится в удобную пилу длиной 381 мм, которая легко справится с поленьями для костра.

ЯЩИК С АККУМУЛЯТОРНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВЕРСТАК ИЛИ СТАНОК

Развернув еще один дополнительный аксессуар, вы получите вместо топора могучий молот. Кроме того, в рукоятку инструмента встроена скоба, позволяющая быстро и без усилий выдернуть из земли колышки для палаток.

Одним словом, Zippo 4-in-1 Woodsman — универсальная вещь, способная значительно облегчить жизнь на природе и сэкономить место в рюкзаке или багажнике авто.

Общая длина инструмента около 450 мм. Длина стального лезвия топора — 127 мм.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОПОР ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ЕЩЕ 20 ИНСТРУМЕНТОВ

Изделие комплектуется ножнами ярко-оранжевого цвета, которые закрывают лезвие, позволяют зафиксировать один конец пилы и формируют рукоятку для комфортной работы с ней. После использования пилу можно снять и спрятать в пустотелую стекловолоконную рукоятку топора.