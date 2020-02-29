Инновационный самолёт-пуля Celera 500L, самый секретный самолет в мире (фото)

В США компания Otto Aviation испытывает инновационный коммерческий самолет Celera 500L, чьи технические характеристики превосходят данные других самолетов, которые сейчас находятся в эксплуатации.

Спустя более чем два года после того, как ресурс The War Zone впервые сообщил о загадочном самолёте в форме пули, появившемся в аэропорту Southern California Logistics Airport (SCLA) невдалеке от Викторвилля (Калифорния), усовершенствованная версия летательного аппарата, похоже, готовится к первому полёту. Об этом свидетельствуют свежие снимки.

В мае этого года пилот NASA и фотограф Скотт Хоу сделал снимки Celera 500L, проходившего скоростные рулёжные испытания в этом же аэропорту, когда пролетал мимо него. Это также подтверждает слухи о близящемся первом полёте новинки.

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Компания Otto Aviation Group уже около 10 лет занимается разработкой Celera 500L в условиях строжайшей секретности. В апреле 2019 года появилось официальное сообщение о том, что компания возобновила аренду помещений в аэропорту SCLA.

О возможных характеристиках Celera 500L, которым управляет один пилот, можно судить по патенту Otto Aviation Group, в котором описывается похожее воздушное судно.

Это воздушное судно перемещается со скоростью 740–820 км/ч на высоте до 65 000 футов (19,8 км), расходуя галлон топлива (3,8 л) на 30–42 мили (48–68 км). Для сравнения: популярный лёгкий одномоторный турбовинтовой самолет Pilatus PC-12 имеет рабочий потолок 30 000 футов (9,1 км), крейсерскую скорость чуть меньее 330 миль в час (483 км/ч) и сжигает в среднем 66 галлонов топлива в час, расходуя 1 галлон (3,8 л) на пять миль (8 км).

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На данный момент известно, что в Celera 500L используется двигатель RED A03 компании Raikhlin Aircraft Engine Developments (RED). Из имеющейся информации неясно, использует Celera 500L один или два двигателя A03. В общедоступном профиле самолёта на веб-сайте Федерального управления авиации США (FAA) указано, что в самолёте используется «один двигатель», но патентные документы описывают воздушное судно с двумя двигателями.