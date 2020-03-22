Инновационный дом, по принципу осиного гнезда, напечатали на 3D-принтере из глины и соломы

Итальянское бюро Mario Cucinella Architects представило инновационный дом, сконструированный по принципу осиного гнезда, напечатанный на 3D-принтере из глины с добавлением соломы.

Дом построенный в Болонье получил название TECLA, позиционируется как жилье будущего с минимизированным негативным влиянием на окружающую среду.

Напечатный глиняный дом может стать эффктивной моделью экономически выгодного и экологически нейтрального жилья в условиях стремительного прироста населения планеты.

В ШВЕЙЦАРИИ ПОЯВИЛСЯ ЖИЛОЙ ДОМ, КОТОРЫЙ ПРОЕКТИРОВАЛИ КОМПЬЮТЕРЫ, А СТРОИЛИ РОБОТЫ И 3D-ПРИНТЕР

Глина названа архитекторами идеальным строительным материалом – полностью перерабатываемым, широко доступным, дешевым и безотходным, с возможностью практически повсеместного использования.

Дом «осиное гнездо» TECLA имеет мягкие, скругленные формы, сходящиеся кверху куполом; внутренняя планировка может состоять из любого количества жилых и общих помещений в произвольной компоновке.

В распечатанном прототипе показаны апартаменты с гостиной и отдельной спальней. Огромное окно в своде купола обеспечивает все помещения естественным освещением.

КУПОЛЬНЫЙ ДОМ ОБХОДИТСЯ НА 35% ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЫЧНО ДОМА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА 65%

Архитекторы Mario Cucinella Architects говорят, что дома TECLA можно строить как в городской среде, так и в виде обособленных и полностью энергетически автономных поселений.

источник: house-tecla