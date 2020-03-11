Инновационные шини от Goodyear reCharge не изнашиваются и восстанавливаются самостоятельно (видео)

Компания Goodyear известна своим стремлением к инновациям в деле производства автомобильных шин, однако новый концепт превосходит все ожидания. Разработчики представили покрышку reCharge, которая не только не изнашивается по мере эксплуатации, но даже становится лучше. Она накапливает опыт и меняет саму себя, чтобы эффективнее выполнять задачу – но делает это не бесплатно.

В компании рассуждают о концепте как об интеллектуальном устройстве, оно даже в чем-то напоминает живое существо, так как нуждается в «питании» – применении расходных материалов. При помощи датчиков шина оценивает степень своего износа и потребляет строго дозированное количество вещества, которое идет на восстановлении истертой части. Пользователю только надо менять капсулы с расходниками, которые просто вставляются в пазы в ступице reCharge – ничего сложного.

Рабочим веществом здесь служит синтетический каучук, армированный волокнами из материала, напоминающего паучий шелк – очень прочного и столь же легкого. Смесь находится в жидком виде и по микроканалам поступает из капсулы к внешней стороне шины, где при контакте с воздухом мгновенно затвердевает.

Изюминка в том, что интеллектуальная система распределяет эту смесь буквально по каплям, ремонтируя не всю шину, а лишь проблемные участки. Если не попадать в аварии, шину reCharge можно эксплуатировать едва ли не бесконечно.

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Авторы концепта утверждают, что умная система даже сможет подстраиваться под стиль вождения владельца и менять шину так, чтобы ему было удобнее управлять своим автомобилем. Правда, никто не уточняет, происходит ли процесс восстановления на ходу или машине нужно устраивать профилактические работы.

источник: news.goodyear