Инновационные панели NewWood из переработанных материалов — 50% древесина и 50% пластик

Американская компания-производитель строительных материалов NewWood представила на рынок новые инновационные композитные строительные панели, которые состоят на 50 процентов из переработанной древесины и на 50 процентов из переработанного пластика.

Панели NewWood являются оптимальным решением для использования в качестве сайдинга, ограждений и других строительных конструкций. В коллекции представлено три вида панелей под названиями Natural, Under и Bender Board, каждый из которых имеет свою область использования.

Панели Natural представляют собой универсальный строительный материал, который может стать отличной альтернативой таким материалам, как HDPE (полиэтилен высокой плотности), волокнистый цемент или декоративные деревянные панели. Его пластиковая основа обеспечивает высокую устойчивость к длительному воздействию влаги, ветра, экстремальных температур и других погодных явлений, без признаков вспучивания и других видов деформации.

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Панели Under, благодаря водонепроницаемым свойствам, станут отличным решением в качестве отделочного материала для кухонь, ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью. Этот строительный материал можно наклеивать на поверхность, покрывать краской и декоративными панелями.

Панели Bender Boad могут быть использованы в качестве оградительных сооружений вне помещений. Так же как и предыдущие типы панелей, они не боятся влаги, но имеют значительно больший срок службы, гораздо проще в установке, чем кедр или пластиковая окантовка. В качестве декоративной отделки панели Bender Boad могут стать прекрасным дополнением к сайдингу.

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Отличительной особенностью всех трех типов панелей NewWood является 100-процентная пригодность к повторной переработке по истечению срока эксплуатации, что, как утверждает производитель, поможет сократить количество деревянных и пластиковых отходов на свалках.