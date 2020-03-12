Инновационная печь-камин трансформер с блоками для дров и теплоаккумулирующих камней

Печь-камин — не просто отопительный прибор, но и эффектный элемент интерьера, который добавляет обстановке шарма. Видимо, потому легендарный дизайнер Филипп Старк решил сделать этот предмет объектом своего творчества и совместно с французской фабрикой Speeta создал интересную печь-трансформер Speetbox.

Эта инновационная разработка выходит за рамки традиционного представления о печах-каминах и выступает скорее в роли модульной мебели или конструктора с функцией обогрева.

В основе Speetbox — очаг кубической формы (сторона 50 см) со стальным дымоходом. В топку мощностью 5,5 кВт можно закладывать поленья длиной до 30 см. К очагу присоединен электронный блок управления, спрятанный в таком же кубе под печью. Он обеспечивает розжиг, поддерживает необходимую температуру в помещении, контролирует распределение тепла, количество золы, анализирует выделение дыма и т. д.

Управлять самим электронным блоком можно вручную или с помощью специального приложения на смартфоне. А в случае отключения электричества печь разжигается обычной спичкой. Топка Speetbox герметична, ее КПД составляет 79%. Инновационный очаг вырабатывает в три раза меньше дыма, чем аналогичные приборы.

ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ДОМА С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ПРОБКИ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕМОМ ДО 305 М³

Модульность конструкции Speetbox заключается в том, что к основным объемам (очаг и блок управления) можно присоединить неограниченное количество дополнительных модулей такого же размера и формы. На выбор предлагается несколько вариантов их применения.

Например, это может быть блок с камнями, которые при работе печи накапливают тепло и затем в течение 12 часов отдают его помещению. Или модуль для хранения 6 кг дров (их хватит примерно на шесть часов обогрева). Или объем для различных декоративных вещиц, книг, журналов и т. п.; на этот случай в блоке предусматривается светодиодное освещение и встроенная розетка.

В дополнение можно приобрести мягкие подушки, чтобы устроить у печи теплое, удобное место для отдыха. Таким образом, использование кубических модулей в разных сочетаниях позволяет создать вокруг очага интерьерную композицию любого размера и конфигурации, в соответствии с индивидуальными потребностями.

БАННАЯ ПЕЧЬ С КЕРАМИЧЕСКИМИ ИЗРАЗЦАМИ В ФОРМЕ ЧЕШУЕК ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКОЕ ТЕПЛО

Все блоки выполнены из стали и доступны в трех цветовых вариантах — черном, белом и серебристом. Вес пустых модулей — 50 кг. В комплекте с печью поставляется традиционный набор аксессуаров: щипцы, щетка и поддон для золы.

источник: speeta