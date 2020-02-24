Инновационная мебель как мини-электростанция для домашних приборов

Дизайнер и изобретатель Франсуа Чамбард уже не раз удивлял мир своими разработками. Очередное творение мастера – инновационная серия мебели Patch.

Оригинальность новинок заключается прежде всего в их внешнем виде, но не только. Каждый предмет коллекции оснащен встроенными солнечными батареями и розетками/разъемами, превращающими его в мини-электростанцию и источник питания для различных домашних приборов.

Интересный ход, не правда ли? Когда большинство дизайнеров, как правило, стремятся любыми способами скрыть провода и розетки в интерьере, Франсуа Чамбард, напротив, буквально выставляет всю электрическую начинку на показ, делая ее основой своего декораторского замысла.

КАК СДЕЛАТЬ МИНИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Отдельные предметы мебели Patch можно собрать в единую сеть, и тогда они будут вырабатывать энергию, достаточную для электроснабжения небольшой квартиры или компактного домика, находящегося где-то вдали от цивилизации.

Все модели коллекции изготовлены из переработанного пластика и алюминия. За счет особой конструкции мебель смотрится очень легко, а необычная форма и яркий цвет придают ей футуристический облик.