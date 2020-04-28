Главная НовостиТехнологииЭнергия Инновационная беспроводная зарядка передает 120 киловатт энергии с 97% эффективностью

Инновационная беспроводная зарядка передает 120 киловатт энергии с 97% эффективностью

28.04.2020
Инновационная беспроводная зарядка передает 120 киловатт энергии с 97% эффективностью

Инженеры из Национальной лаборатории Oak Ridge (ORNL) разработали беспроводную систему зарядки для электромобилей мощностью на 120 киловатт. Таким образом, они в шесть раз увеличили мощностной показатель предыдущей технологии и значительно сократили время зарядки, что позволило новому устройству на равных конкурировать в скорости и удобстве с традиционными бензиновыми заправками.

По словам исследователей, инновационная беспроводная зарядка передает 120 киловатт энергии с 97-процентной эффективностью, что сопоставимо с обычными, проводными высокомощными быстрыми зарядными устройствами. В лабораторной демонстрации энергия передавалась через пятнадцатисантиметровый воздушный зазор между двумя магнитными катушками и заряжала аккумуляторную батарею.

Ранее ученые ORNL создали и продемонстрировали первую в мире 20-киловатную беспроводную систему, которая получила практическое применение для таких направлений, как коммерческие грузовики.

«Было важно сохранить те же или меньшие размеры, что и у предыдущего прототипа, чтобы приблизить коммерческую реализацию продукта, — сказал руководитель проекта Веда Галигекере (Veda Galigekere). — Мы использовали анализ конечных элементов и схем для разработки новой методологии совместной оптимизации, решая проблемы проектирования катушек, при этом система не нагревает или не создает никаких проблем безопасности и любая потеря мощности во время беспроводной передачи минимальна».

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА, НЕПРЕРЫВНО ВЫРАБАТЫВАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ВОДОРОД, ОЧИЩАЯ ОКЕАН

Для достижения мощности в 120 киловатт, команда ORNL разработала новый дизайн катушки, которая была оптимизирована за счет новейших силиконово-карбидных силовых электронных устройств, что позволило сохранить легкость и компактность системы.

Новое мощное беспроводное зарядное устройство получает электричество из сети и преобразует его в высокочастотный переменный ток, который генерирует магнитное поле, передающее энергию по воздуху на расстояние до 15 см. Как только энергия передается вторичной катушке, она преобразуется обратно в постоянный ток и сохраняется в батареях электромобиля.

Как заявляют разработчики, созданный прототип значительно приближает создание систем мощностью от 350 до 400 киловатт, которые способны сократить время зарядки для электромобилей до 15 минут и менее.

МОДУЛИ ИЗ ПЕРОВСКИТА — ВЫСОКАЯ КОНВЕРСИЯ СВЕТА В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

«Этот прорыв значительно продвигает технологии, необходимые для более быстрого распространения электромобилей, увеличивая их запас хода и скорость подзарядки», — отметил Мо Кэлил, заместитель директора лаборатории по Энергетике и экологии в ORNL.

Сейчас ученые работают над оптимизацией своей технологии беспроводной зарядки и увеличения ее мощности до 20 кВт. Также они намерены создать устройство, которое будет беспроводным путем заряжать электромобили прямо во время движения по скоростным шоссе.

, , , , ,
Плюсы беспроводной зарядки. Почему за этим будущее?
Техника

Плюсы беспроводной зарядки. Почему за этим будущее?
Изобретена гибкая, беспроводная зарядка гаджетов
Технологии

Изобретена гибкая, беспроводная зарядка гаджетов и другой «умной» электроники (видео)
Стартап Enevate намерен вывести на рынок аккумуляторы сверхбыстрой зарядки
Энергия

Стартап Enevate намерен вывести на рынок аккумуляторы сверхбыстрой зарядки для электрокаров
Tesla создала "робота - змею" для быстрой зарядки электромобиля
Технологии

Tesla создала "робота - змею" для быстрой зарядки электромобиля
Groupe Renault активно занялась разработкой технологии бесконтактной динамической зарядки электромобилей
Техника

Groupe Renault активно занялась разработкой технологии бесконтактной динамической зарядки электромобилей
Технология DWPT позволит заряжать электромобили на ходу и избавит от аккумуляторов
Технологии

Технология DWPT позволит заряжать электромобили на ходу и избавит от аккумуляторов