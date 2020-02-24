Инфракрасный тёплый пол — превосходит обычную систему отопления сжигающую топливо

Установку инфракрасного пола, раньше принимали за роскошь, но в наше время, данный способ обогрева помещения, получил большую популярность.

Такой вид системы считается эффективным, так как ИК пол можно использовать не только как основной вариант отопления, но и дополнительный.

В связи с постоянным ростом цен на все энергоресурсы, люди, имеющие огромные помещения, в целях экономии, стремятся перейти на ИК систему обогрева.

Инфракрасный теплый пол, является видом нового поколения электрических систем отопления, имеющий ряд плюсов:

— отсутствие поглощения кислорода;

— положительное влияние на здоровье;

— простой монтаж и демонтаж;

— возможность установить ИК на открытом помещении;

— данный способ обогрева не выйдет из строя;

При использовании такой системы отопления, инфракрасные лучи стремятся отдавать тепло близлежащей поверхности, а при использовании традиционного отопления, происходит нагрев самого воздуха, и тогда кажется, что в помещении тепло, что на деле может быть не так. Используя такие полы, можно обогревать отдельно нужные участки, а не всё помещение сразу.

Существует несколько разновидностей инфракрасных тёплых полов: пленочный и стержневой.

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Плёночная модель при этом подразделяется на: углеродный и биметаллический. Используя углеродный вариант, нагревательные полосы соединены параллельно и запаяны в полимерную плёнку. А во втором варианте применяется полиуретан, а нагревательные полосы, выполнены из сплавов меди и алюминия. Сам плёночных пол, имеет крайне низкий вес, и не создаёт какую – либо нагрузку.

При использовании стержневого пола, можно производить установку в стяжку, так и используя клей под плитку. Относительно высокая влажность не повредит данному виду ИК полов. Стержневой пол не перегревается, и выдерживает большую нагрузку, можно смело устанавливать поверх мебель.

Управлением полом производится с помощью специального прибора – терморегулятора. Он выполняет функции включения и отключения отопления пола, а также отслеживает и регулирует температуру пола. Как только необходимая температура достигнута, происходит отключение пола. При падении до определенного значения, происходит включение.

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Система отопления с помощью ИК пола, превосходит обычную систему отопления сжигающих топливо, так как не происходит выброс вредных веществ, и отсутствие выпускаемой пыли!