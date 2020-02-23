Индонезийские архитекторы создали экспериментальный отель на верхушках деревьев (фото)

Индонезийская архитектурная студия Alexis Dornier завершила строительство тропических домиков на деревьях, расположенных на окраине Убуда, Бали. Бутик- отель Dubbed Lift предлагает гостям уникальный отдых среди роскошных эко-структур на верхушках деревьев.

Архитекторы подошли к этой работе как к экспериментальному проекту с целью опробовать новые способы строительства легких конструкций, которые мало влияют на природный ландшафт. Цель состояла в том, чтобы отойти от более традиционных методов строительства, которые часто включают использование бетона, а также создать экономически эффективную и быструю сборку. Поэтому архитекторам пришла в голову идея построить дома на деревьях.

«Многие разработки на этом острове используют большое количество бетона», — говорит Алексис Дорнье. «Мы хотели бросить вызов этому и создать легкую архитектуру, предлагая сюрреалистическое сочетание непостоянных промышленных конструкций, встроенных в тропический лес».

Домики на дереве Lift построены с использованием металлоконструкций, бамбука и древесины местного производства. Внешняя винтовая стальная лестница ведет к каждой из вилл, которые расположены среди пальм и тропической флоры. Возвышенные жилища используют преимущества пассивного охлаждения и затенения от окружающих деревьев, а также предлагают отдых от комаров.

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Каждая вилла на дереве располагает спальней с кроватью размера «king-size», отдельной роскошной ванной комнатой, кондиционером и собственной внешней террасой или балконом. Дом Эрнест Хемингуэй находится на высоте 12 метров над землей и оснащен мебелью из ротанга и переработанной древесины. Его линия крыши вдохновлена ​​традиционными яванскими домами, связанными с аристократами.

Виллы Джорджа Оруэлла и Стэнли Кубрика имеют соломенную крышу из балийского аланг-аланга, обеспечивающую укрытие и пассивное охлаждение. Stanley Kubrick имеет более современный интерьер в сочетании с террасой на крыше, а The George Orwell простирается на два уровня и может похвастаться потрясающим видом на лес.

«Каждая из структур имеет свою организацию, материал и внешний вид», — говорит Алексис Дорнье. «Где-то застрявшее в прошлом и будущем, оно стремится соединить различные аспекты Бали в незабываемый опыт и создает фон для фотографий».

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Курортный бутик-отель Lift расположен в окружении природного парка. К услугам гостей открытый бассейн, бар, сауна, гамаки, столы для пикника, палуба для йоги и уединенные зоны отдыха.

Архитекторы Alexis Dornier надеются и дальше расширять ретриту Lift treehouse с помощью дополнительных партнеров по проектированию, продолжая при этом свою цель работать с нетрадиционными конструкциями и методами строительства.

«Мы планируем расширить отель дальше до реки», — говорит Алексис Дорнье. «Наша цель состояла в том, чтобы создать пространства, где люди могли бы отсоединяться от земли. Мы хотели вызвать чувство непостоянства и позволить другим экспериментальным структурам заполнить пробелы в будущем. В настоящее время мы сотрудничаем с другими архитекторами в экспериментах с новыми формами, материалами и организационными идеями — и все это окружает идею создания новых конструкций ».

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Проживание в отеле Lift Treehouse начинается от 75 долларов США за ночь на пару.

источник: archdaily