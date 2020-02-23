Главная НовостиСтроительство Индонезийские архитекторы создали экспериментальный отель на верхушках деревьев (фото)

Индонезийские архитекторы создали экспериментальный отель на верхушках деревьев (фото)

23.02.2020
Индонезийские архитекторы создали экспериментальный отель на верхушках деревьев

Индонезийская архитектурная студия Alexis Dornier завершила строительство тропических домиков на деревьях, расположенных на окраине Убуда, Бали. Бутик- отель Dubbed Lift предлагает гостям уникальный отдых среди роскошных эко-структур на верхушках деревьев.

Архитекторы подошли к этой работе как к экспериментальному проекту с целью опробовать новые способы строительства легких конструкций, которые мало влияют на природный ландшафт. Цель состояла в том, чтобы отойти от более традиционных методов строительства, которые часто включают использование бетона, а также создать экономически эффективную и быструю сборку. Поэтому архитекторам пришла в голову идея построить дома на деревьях.

Индонезийские архитекторы создали экспериментальный отель на верхушках деревьев

«Многие разработки на этом острове используют большое количество бетона», — говорит Алексис Дорнье. «Мы хотели бросить вызов этому и создать легкую архитектуру, предлагая сюрреалистическое сочетание непостоянных промышленных конструкций, встроенных в тропический лес».

Домики на дереве Lift построены с использованием металлоконструкций, бамбука и древесины местного производства. Внешняя винтовая стальная лестница ведет к каждой из вилл, которые расположены среди пальм и тропической флоры. Возвышенные жилища используют преимущества пассивного охлаждения и затенения от окружающих деревьев, а также предлагают отдых от комаров.

В ШВЕДСКОЙ ЛАПЛАНДИИ ОТКРЫЛСЯ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ «АРКТИЧЕСКАЯ БАНЯ»

Каждая вилла на дереве располагает спальней с кроватью размера «king-size», отдельной роскошной ванной комнатой, кондиционером и собственной внешней террасой или балконом. Дом Эрнест Хемингуэй находится на высоте 12 метров над землей и оснащен мебелью из ротанга и переработанной древесины. Его линия крыши вдохновлена ​​традиционными яванскими домами, связанными с аристократами.

Индонезийские архитекторы создали экспериментальный отель на верхушках деревьев

Виллы Джорджа Оруэлла и Стэнли Кубрика имеют соломенную крышу из балийского аланг-аланга, обеспечивающую укрытие и пассивное охлаждение. Stanley Kubrick имеет более современный интерьер в сочетании с террасой на крыше, а The George Orwell простирается на два уровня и может похвастаться потрясающим видом на лес.

«Каждая из структур имеет свою организацию, материал и внешний вид», — говорит Алексис Дорнье. «Где-то застрявшее в прошлом и будущем, оно стремится соединить различные аспекты Бали в незабываемый опыт и создает фон для фотографий».

В ШАНХАЕ, В ЗАБРОШЕННОМ КАРЬЕРЕ ПОСТРОИЛИ ПОТРЯСАЮЩИЙ ОТЕЛЬ

Курортный бутик-отель Lift расположен в окружении природного парка. К услугам гостей открытый бассейн, бар, сауна, гамаки, столы для пикника, палуба для йоги и уединенные зоны отдыха.

Индонезийские архитекторы создали экспериментальный отель на верхушках деревьев

Архитекторы Alexis Dornier надеются и дальше расширять ретриту Lift treehouse с помощью дополнительных партнеров по проектированию, продолжая при этом свою цель работать с нетрадиционными конструкциями и методами строительства.

«Мы планируем расширить отель дальше до реки», — говорит Алексис Дорнье. «Наша цель состояла в том, чтобы создать пространства, где люди могли бы отсоединяться от земли. Мы хотели вызвать чувство непостоянства и позволить другим экспериментальным структурам заполнить пробелы в будущем. В настоящее время мы сотрудничаем с другими архитекторами в экспериментах с новыми формами, материалами и организационными идеями — и все это окружает идею создания новых конструкций ».

ПОДВОДНЫЙ ОТЕЛЬ «ПЛАНЕТА ОКЕАН» ПОКОРИТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКЗОТИЧЕСКОГО ОТДЫХА

Проживание в отеле Lift Treehouse начинается от 75 долларов США за ночь на пару.

источник: archdaily

, , ,
В Шанхае, в заброшенном карьере построили потрясающий отель
Строительство

В Шанхае, в заброшенном карьере построили потрясающий отель
В Китае завершается строительство горизонтального небоскреба Raffles City Chongqing
Строительство

В Китае завершается строительство горизонтального небоскреба Raffles City Chongqing (видео)
Это рекорд! Китайцы построили небоскреб за 15 дней
Строительство

Это рекорд! Китайцы построили небоскреб за 15 дней (видео)
В Вене построили самый высокий деревянный небоскреб
Строительство

В Вене построили самый высокий деревянный небоскреб, 84 метра высотой, 24 этажа
В Китае строят уникальный "горизонтальный небоскреб"
Строительство

В Китае строят уникальный, горизонтальный небоскреб
В Норвегии построят отель в скале свисающий над пропастью
Строительство

В Норвегии построят отель в скале свисающий над пропастью