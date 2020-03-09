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Индиец Джадав Пайенг за 40 лет превратил пустыню в заповедный лес

09.03.2020
Индиец Джадав Пайенг за 40 лет превратил пустыню в заповедный лес

Джадав Пайенг, которого в Индии называют Человеком Леса, живет на речном острове Маджули (штат Ассам). Когда-то этот остров на реке Брахмапутра был самым крупным в мире, но постепенно эрозия почвы и наводнения превратили его берег в пустыню и разрушили почти на треть.

Джадаву тогда было 16 лет. Однажды он увидел, что на берег выбросило змей, но рептилиям негде было укрыться и все они погибли. Парня это настолько поразило, что он забил тревогу и обратился в департамент лесного хозяйства с просьбой о высадке деревьев. Однако получил отказ: мол, в этом месте бессмысленно что-то сажать, все равно ничего не вырастет.

Он раздобыл первые 20 саженцев бамбука и начал сажать свой лес в одиночку. Когда ему удалось доказать, что почва не бесплодна, подключился и департамент леса, запустив проект по высадке 200 га. Но проект через несколько лет завершился, а Джадав остался и продолжал сажать деревья каждый день.

Индиец Джадав Пайенг за 40 лет превратил пустыню в заповедный лес

Сегодня лес Джадава Пайенга занимает 550 гектаров (для сравнения: площадь Центрального парка в Нью-Йорке — 341 га) и представляет собой настоящий заповедник с редкими видами деревьев и богатым животным миром. Здесь живут бенгальские тигры, носороги, множество птиц и стадо из 115 слонов.

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Удивительно, но о Джадаве Пайенге и деле его жизни почти никто не знал вплоть до осени 2007 года (не считая местных жителей, которые в основном крутили пальцем у виска и называли его дурачком). В 2007 году остров посетил фотожурналист и путешественник Джиту Калита. Он нанял лодку, чтобы сделать фотографии птиц на реке Брахмапутра, огибающей остров Маджули. И не поверил своим глазам, увидев на пустынном острове огромный и густой лес.

Калита стал первым, кто рассказал миру об этом удивительном месте и удивительном человеке, его создавшем. О Пайенге заговорили, о нем начали писать в новостях, и вскоре уже все называли его «Человеком Леса Индии».

Индиец Джадав Пайенг за 40 лет превратил пустыню в заповедный лес

Джадав Пайенг живет с женой и тремя детьми в небольшой хижине в лесу. Держит коров и буйволов и зарабатывает на жизнь продажей молока жителям окрестных деревень.

За свою экологическую деятельность он не получает никакой прибыли, только общественное признание. В 2015 году ему вручили четвертую по значимости гражданскую награду Индии — Падма Шри.

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Джадав по-прежнему высаживает деревья каждый день и говорит, что собирается делать это «до последнего вздоха». Когда он только начинал, ухаживать за саженцами было гораздо труднее, а теперь лес вырос, окреп и начал разрастаться самостоятельно, и это упрощает задачу.

Когда лес наполнился дикими животными, туда же потянулись и браконьеры. К счастью, помогли власти и браконьеры получили отпор. Еще была история, когда местные хотели вырубить лес — говорили, что слоны топчут их поля. Но Джадав грудью встал на защиту своего детища, сказав: «Если кто-то хочет убить мои деревья, пусть сначала убьет меня».

Его цель — лес площадью 2 000 гектаров, то есть в четыре раза больше, чем уже сделано.

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