Илон Маск заявил, что бизнес по производству крыш Solarglass Roof превзойдет автомобильный

Tesla запустила в производство третье поколение кровельного материала с фотоэлементами, сообщается на сайте американского производителя. Илон Маск провел презентацию V3 Solar Roof и ответил на ряд вопросов. Компания обещает начать установку новых фотоэлектрических крыш в ближайшее время и намерена выйти на объем установок 1000 объектов в неделю.

Солнечная черепица Tesla получила новое название – Solarglass Roof и внешний вид максимально близкий к обычному кровельному материалу, но, как и прежде, дополнительно выполняет функцию солнечных панелей и вырабатывает электричество для нужд дома. Первая версия продукта была представлена три года назад. Все это время он дорабатывался, и только теперь Илон Маск заявил, что этот сектор бизнеса компании может превзойти автомобильный.

На сайте Tesla есть калькулятор для расчета стоимости установки нового кровельного материала. В среднем для США оборудование дома площадью около 200 кв.м. солнечной кровлей обойдется в 42 500 долларов, при этом суммарная мощность панелей составит 10 кВт. Конечная стоимость благодаря федеральной налоговой субсидии в 8550 долларов составит 33 950 долларов. Калькулятор учитывает все индивидуально, то есть цена установки будет варьироваться в зависимости от местности и регионального налогового законодательства.

«Установка солнечной крыши не имеет смысла в домах с только что установленными новыми крышами, так как это не солнечные панели, а именно крыша с интегрированными генерирующими электричество элементами», — признал Илон Маск и пояснил, что в третьем поколении себестоимость снижена так, чтобы Solar Roof обходилась дешевле, чем покрытие обычным кровельным материалом с дальнейшим монтажом солнечных панелей.

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Вообще, снижение стоимости новой версии солнечной крыши по сравнению с предыдущей достигает 40%. При этом Tesla дает 25-летнюю гарантию на свою энергогенерирующую черепицу.

Новый продукт позволяет контролировать выработку солнечной энергии и ее потребление всеми устройствами дома с помощью специального приложения Tesla в режиме 24/7.

Крупномасштабное производство и монтаж Solarglass Roof Tesla начнет уже в ближайшие недели, к объему в 1000 крыш за неделю компания намерена прийти в ближайшие месяцы.

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В первую очередь она готовит штатных монтажников, которые смогут на равных соперничать в скорости установки панелей с профессиональными кровельщиками, работающими с традиционными материалами.

источник: tesla