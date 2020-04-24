Илон Маск выделил основные направления на которых необходимо сосредоточиться Tesla

Глава Tesla Илон Маск написал мотивирующее письмо для работников компании и выделил основные направления на которых необходимо сосредоточиться: поставки электрокаров и бизнес по установке солнечных панелей.

Первым по важности приоритетом Маск называет «доставку покупателям всех автомобилей» — по-видимому, всех, произведенных в конце нынешнего года.

В третьем квартале Tesla уже поставила рекорд, немного не дотянув до заветной отметки в 100 000 машин. Источник утверждает, что в декабре каждая неделя будет рекордной, и, вероятно, компания перейдет эту планку.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что компании нужно ставить рекорды не по темпам продаж, а по прибыли.

Второй по важности приоритет для Маска — «наращивание объема установок солнечных панелей». Бизнес, долгое время приносивший Tesla лишь многомиллионные убытки и разочарования, начал оживать.

«МЕЧТАЙТЕ. ЧЕМ ВЫШЕ ВАША ПЛАНКА, ТЕМ ВЫШЕ ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ!» — ПИСЬМО ИЛОНА МАСКА МОЛОДЫМ…

В прошлом квартале компания установила 43 МВт панелей, а также запустила услугу аренды: домохозяйству установка системы обойдется всего в $50 в месяц.

источник: electrek