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Илон Маск выделил основные направления на которых необходимо сосредоточиться Tesla

24.04.2020
Илон Маск выделил основные направления на которых необходимо сосредоточиться Tesla

Глава Tesla Илон Маск написал мотивирующее письмо для работников компании и выделил основные направления на которых необходимо сосредоточиться: поставки электрокаров и бизнес по установке солнечных панелей.

Первым по важности приоритетом Маск называет «доставку покупателям всех автомобилей» — по-видимому, всех, произведенных в конце нынешнего года.

В третьем квартале Tesla уже поставила рекорд, немного не дотянув до заветной отметки в 100 000 машин. Источник утверждает, что в декабре каждая неделя будет рекордной, и, вероятно, компания перейдет эту планку.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что компании нужно ставить рекорды не по темпам продаж, а по прибыли.

Второй по важности приоритет для Маска — «наращивание объема установок солнечных панелей». Бизнес, долгое время приносивший Tesla лишь многомиллионные убытки и разочарования, начал оживать.

«МЕЧТАЙТЕ. ЧЕМ ВЫШЕ ВАША ПЛАНКА, ТЕМ ВЫШЕ ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ!» — ПИСЬМО ИЛОНА МАСКА МОЛОДЫМ…

В прошлом квартале компания установила 43 МВт панелей, а также запустила услугу аренды: домохозяйству установка системы обойдется всего в $50 в месяц.

источник: electrek

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