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Илон Маск сообщил, что новый Tesla Roadster будет «летать»

19.02.2020
Илон Маск сообщил, что новый Tesla Roadster будет «летать»

Илон Маск ответил на вопросы фанатов о будущем Tesla Roadster. Необычные двигатели, установленные вместо задних сидений, обеспечат ускорение, недостижимое для других серийных автомобилей.

Основатель Tesla миллиардер Илон Маск в серии твитов рассказал о невероятных опциях нового Tesla Roadster. Автомобиль должен выйти на рынок в 2020 году, но деталей о нем пока немного.

Илон подтвердил, что электрический спорткар получит уникальную опцию — SpaceX Package. Впервые о нем он упомянул летом 2018 года, а сейчас перешел к деталям. Невероятное ускорение автомобилю обеспечат баллоны со сжатым газом, которые будут установлены вместо заднего сиденья.

Он пообещал, что с такой опцией стандартную для драг-рейсинга дистанцию в четверть мили Roadster будет преодолевать «быстрее восьми секунд». Сейчас среди автомобилей с бензиновыми ДВС подобное время доступно лишь индивидуально доработанным «снарядам» мощностью в тысячи лошадиных сил — и, конечно, абсолютно неуправляемым.

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В ходе обсуждения Маска спросили, будет ли Roadster летать, и в ответе технообозревателю Маркусу Браунли Илон подтвердил это, заверив, что не шутит. Впрочем, мы знаем, что это ни к чему не обязывает взбалмошного миллиардера.

В пользу того, что идея будет реализована в том или ином виде, впрочем, свидетельствует то, что мечта о «ракетном родстере» не отпускает Маска. Ранее Илон рассказывал, что сверхбыструю версию Roadster оснастят сразу десятком ракетных двигателей. В теории они могут добавить автомобилю динамики, маневренности, а также сократить тормозной путь.

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Правда, вопросов по-прежнему немало: например, можно ли на автомобиле-ракете выехать на улицу и надолго ли хватит одной заправки газовых топливных баков.

источник: hightech

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