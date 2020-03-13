Илон Маск: «Сегодня все необходимые знания доступны бесплатно, а колледж нужен для развлечения»

Илон Маск принял участие в конференции Satellite 2020. Однако, общаясь с участниками, ему пришлось ответить и на вопросы, далекие от темы мероприятия. Например, одного из собеседников Маска интересовало, как колледжи и бизнес могут упростить студентам доступ к высшему образованию.

В ответ на это Маск заметил, что для получения знаний ходить в колледж или университет больше не нужно. По его словам, сегодня все необходимые знания доступны бесплатно, а обучение в колледже — это всего лишь «набор раздражающих домашних заданий».

Единственный плюс высшего образования — возможность общаться с людьми своего возраста до выхода на работу. Иными словами, колледжи и университеты нужны скорее для развлечения и социализации, чем для получения знаний.

Глава Tesla также заявил, что поступление в ВУЗ не следует считать доказательством выдающихся способностей. В идеале молодому человеку следует бросить учебу и начать строить бизнес. Именно так поступили кумиры Маска — Билл Гейтс, Стив Джобс и Ларри Эллисон. Все они бросили колледж, чтобы основать собственные компании.

Ранее Маск уже заявлял, что для работы в Tesla от соискателей не требуется высшего образования. Это условие он считает абсурдным, а дипломы престижных университетов — переоцененными.

Сам Илон Маск, имеет престижную степень, он два года учился в Университете Куинс в Канаде, а затем перевелся в Пенсильванский университет, где получил степень бакалавра в области физики и экономики. Однако аспирантуру в Стэнфордском университете он все-таки бросил — ради создания своей первой компании Zip2.

источник: businessinsider