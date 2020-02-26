Илон Маск решил построить частный «космопорт» рядом с космодромом в Техасе

Илон Маск решил построить рядом с космодромом в Техасе частный коттеджный поселок для желающих отдохнуть и понаблюдать за стартами. Также там поселятся сотрудники компании, работающие над сборкой космического корабля Starship. По словам Маска, так частный космопорт станет «эпическим местом для работы и жизни».

В городке будет сотня комнат, которые можно забронировать онлайн, и регулярные мероприятия спортивно-развлекательного характера: турниры по волейболу, скалолазание, катание на байдарках и вечеринки по поводу запуска ракет.

Для организации всего этого компания уже ищет координатора. В сообщении не говорится, будут ли все сто комнат предназначены для постоянного проживания работников компании или только на время отдыха. Глава SpaceX писал в Twitter, что сотрудники будут работать над Starship круглосуточно, а сам он уже купил себе дом по соседству, чтобы наблюдать за ходом работ.

В сентябре SpaceX начала скупать принадлежащую жителям Бока-Чика недвижимость. Половина уже согласились продать дома и переехать. Однако некоторые не желают расставаться со своей собственностью и готовы отстаивать свое право в суде, в случае если власти округа попытаются выселить их под предлогом соблюдения безопасности.

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Ранее на встрече с жителями Маск объяснял, что жить рядом с космодромом при постоянных стартах они сами не захотят.

источник: businessinsider