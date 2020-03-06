Илон Маск показал изображения марсианской базы Mars Base Alpha

Основатель SpaceX выложил изображения Mars Base Alpha, а также ракеты BFR, которая должна доставить туда оборудование и астронавтов. Дизайн BFR в очередной раз изменился, а до первого старта остается все меньше времени.

Илон Маск выступил в своем любимом жанре: сообщения в Twitter без всяких пояснений. Он выложил два изображения: ракеты BFR, взлетающей с поверхности пустынной планеты без стартовой вышки, и первой версии марсианской базы. На второй видны сразу четыре ракеты BFR, солнечная ферма и светящийся изнутри купол базы.

Ранее Маск надеялся к 2022 году запустить на Марс две BFR с грузами для создания колонии, а к 2024 — первых колонистов. Для этого SpaceX должна начать испытания 118-метровой ракеты в первой половине 2019 года.

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Впрочем, одним из первых испытаний для самой большой частной ракеты станет не миссия на Марс, а облет вокруг Луны. Компания назвала имя японского миллиардера, который станет первым лунным туристом.

Впрочем, деталей о базе Mars Base Alpha пока нет. Инженер SpaceX Пол Вустер упоминал, что компания надеется взять на себя роль перевозчика, а к освоению Красной планеты подключатся другие. Можно отметить лишь, что база должна заработать к 2028 году, как надеется Маск.

В первые годы SpaceX обещает доставить на Марс три корабля с экипажем и два аппарата с полезной нагрузкой, каждый из которых сможет транспортировать до 100 тонн. Общая масса грузов, доставленных на планету, на 150-200% превысит массу МКС. Компания планирует привозить оборудование и материалы с запасом на случай появления новых технологий, пока неизвестных науке.

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Первое время астронавтам придется жить в космическом корабле. Как будут выглядеть костюмы колонизаторов и что поможет им защититься от радиации, пока неясно. Рано или поздно SpaceX планирует вернуть колонизаторов на Землю и использовать BFR повторно.