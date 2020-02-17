Илон Маск охарактеризовал пикап Tesla как «научно-фантастический» с запасом хода 800 км

Илон Маск поделился новыми подробностями, касающимися пикапа Tesla, который был анонсирован несколько лет назад. В свежей записи Ride the Lightning Tesla Motors Unofficial Podcast американский изобретатель и бизнесмен среди прочего упомянул о начальной цене будущего грузовика.

По словам Маска, его команда не хочет, чтобы новинка была слишком дорогой. Так, стартовая стоимость пикапа должна составить менее 50 тысяч долларов США – в качестве возможных вариаций нижнего предела ценника гость эфира обозначил сумму в 49 тысяч долларов, добавив при этом, что в идеале Tesla Pickup мог бы стоить и дешевле.

Глава Tesla также уделил внимание дизайну легкого грузовика, в очередной раз сравнив его с машинами из вселенной культового х/ф «Blade Runner». По его словам, новинка будет выглядеть потрясающе и в то же время существенно отличаться от привычных пикапов. Экстерьер электрокара Маск охарактеризовал как «научно-фантастический».

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В части эксплуатационных характеристик, опять же по словам CEO компании, новый электромобиль должен превзойти F-150 от Ford, а в скоростных параметрах – Porsche 911.

По предварительным данным, одного заряда аккумуляторов электропикапа будет хватать на преодоление до 800 км пути. Буксировочная мощность машины должна составить около 136 тонн.