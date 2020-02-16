Илон Маск обеспечит бесплатным Wi-Fi всю планету

SpaceX начала выводить на орбиту сеть из тысяч спутников, которые до 2027 года должны обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

Точки связи SpaceX будут базироваться в Вашингтоне, Калифорнии и Техасе. Также компания оборудует приемными терминалами фургоны, которые установят в разных городах по всей Америке.

О системе Starlink пока известно немного. Вообще это сеть из 11 943 спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной интернет-доступ по всему миру. Такой себе «общеземной Wi-Fi».

Все будет работать по принципу ячеистой сети, в которой спутники смогут перенаправлять сигнал в районы с максимальной загрузкой. Он будет передаваться непосредственно на станции и терминалы в домах пользователей, а для работы системы понадобится минимум инфраструктуры.

Это позволит провести интернет в регионы, где раньше доступ к сети отсутствовал вообще. При этом скорость соединения даже в самых отдаленных точках будет доходить до 1 Гб/с.

Среднемесячная скорость мирового интернета, согласно сообщению «State of the Internet» Akamai , составляла 5,6 Мегабит в секунду. Это около 1/180-й скорости от цели SpaceX, причем основная скорость в этой статистике связана с ограниченным количеством кабелей и волоконно-оптических соединений.

Результата в 1 Гб/с компания сможет достичь непосредственно благодаря расположению спутников. Ожидается, что почти 4500 аппаратов расположатся на высоте 1100-1300 километров, а еще 7500 — на высоте не более 346 километров. Это куда ниже, чем обычно располагаются традиционные геостационарные спутники.

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Благодаря этому задержка при передаче сигнала составит всего 25-35 миллисекунд. При этом у большинства спутниковых провайдеров этот показатель составляет 600 миллисекунд.

Стоимость проекта оценивается в $10 млрд, однако в дальнейшем спутниковый бизнес должен стать главным источником прибыли для SpaceX. Согласно внутренним документам компании, к 2025 году это направление принесет SpaceX $30 млрд дохода и операционная прибыль в $15-20 млрд.

Часть прибыли SpaceX планирует потратить на космическую программу полетов на Марс. Когда Илон Маск впервые представил проект Starlink, он отметил, что заработанные на спутниках средства пойдут на «строительство города на Марсе».

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Компании Google и Fidelity инвестировали в компанию Маска $1 млрд, частично поддержав проект. Следовательно, вполне вероятно, что когда сеть станет функционирующей, то эти компании возьмут на себя частичный контроль над ней. (Главная компания Google, Alphabet, также работает над упрощением подключения к Интернету с неба, используя спутники, воздушные шары и беспилотные самолеты.)