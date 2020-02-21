Илон Маск обещает масштабный переворот в управлении энергосетями

Энергетическое подразделение компании — Tesla Energy — занималось в основном установкой систем хранения солнечной энергии. Но в прошлом году Илон Маск заявил, что энергетический бизнес Tesla может перерасти автомобильный.

В новой патентной заявке компания описывает сложившуюся ситуацию так: «Несмотря на прогресс в интеграции подключенных к сети солнечных систем генерации энергии с местным энергохранилищем, имеется ряд проблем, которые затрудняют эффективную установку и управление такими системами, в частности, в крупном масштабе. Например, невероятно трудно контролировать большое количество систем выработки и/или хранения энергии, находящихся в разных местах (в разных географических точках) и использующих разные типы устройств, у которых могут быть разные возможности, требования к сети, погодные условия, тарифы на электроэнергию и так далее».

В заявке описывается новая технология, которая обеспечит «гомогенную логику» для масштабируемой иерархической распределительной энергосети. Речь идет о большом числе контрольных модулей, связанных между собой определенным образом. Каждый из них действует на основании единой логики, при этом может работать автономно.

TESLA СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА СВОИ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Компания планирует автоматизировать управление спросом на энергию, чтобы он более точно соответствовал энергетическим активам. Поскольку Tesla устанавливает все больше энергетических систем, в том числе, предлагает подписную модель, которая не требует вложений, а только ежемесячные платежи, она получает все больше данных, которые можно использовать для оптимизации этих систем. Это может привести к появлению новой ценовой политики и оказать серьезное влияние на весь энергетический бизнес.

ИЛОН МАСК ЗАЯВИЛ: «TESLA ENERGY ГОТОВА К СУМАСШЕДШЕМУ РОСТУ, ОНА СТАНЕТ ГЛАВНОЙ ЧАСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ TESLA В БУДУЩЕМ»

По прогнозам экспертов к 2030 году большая часть потребностей континента в электричестве будет покрываться за счет возобновляемых источников энергии, при этом стоимость энергии будет постоянно снижаться.

источник: electrek