Илон Маск готов производить аппараты для искусственной вентиляции легких на фабриках Tesla

На сегодня в США зарегистрированы почти девять с половиной тысяч случаев заболевания коронавирусом Covid-19, 155 из них закончились смертельным исходом. Хотя эти показатели заметно меньше, чем, например, в Италии и Испании, власти страны уже заявляют о проблемах с необходимым медицинским оборудованием.

Дональд Трамп дал пресс-конференцию, на которой рассказал о нехватке медицинских средств и аппаратов. «Мы уже заказали миллионы масок, и нам нужны еще миллионы, — заявил президент США. — Нам никогда даже не приходилось думать о таких количествах. Нам нужны респираторы, нам нужны средства для вентиляции легких, и это большая проблема». Ссылаясь на закон об оборонном производстве, Трамп сообщил, что планирует задействовать в производстве медицинской продукции крупный бизнес.

Крупные автопроизводители, такие как General Motors и Ford, уже ведут переговоры с администрацией президента на соответствующие темы. Вполне возможно, что эти компании в максимально сжатые сроки начнут производство аппаратов для ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Довольно неожиданно свою готовность присоединиться к этой инициативе проявил и владелец компании Tesla Илон Маск.

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Ранее бизнесмен довольно легкомысленно высказывался о коронавирусе и тех мероприятиях, которые предпринимает Вашингтон, чтобы сдержать пандемию. В Twitter Маск написал: «Коронавирусная паника — это тупо» — и спровоцировал большое количество неодобрительных комментариев. Также в письмах своим сотрудникам эксцентричный миллиардер указывал, что риск умереть от коронавируса ниже, чем при автомобильной аварии, и что Covid-19 не входит даже в сотню основных рисков для здоровья в США.

Тем не менее многие пользователи Twitter продолжают верить в благоразумие Маска. Один из них, Аббас, врач по профессии, обратился к основателю Tesla c просьбой как можно скорее переоборудовать фабрику для производства аппаратов ИВЛ, — «Я владелец электромобиля Tesla и люблю компанию. Вам стоит перестать быть идиотом в этой теме. Это масштабная катастрофа. Спросите врачей в этой области».

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Ответ Маска был коротким и емким. «Мы готовы производить аппараты», — написал бизнесмен. Чуть позже, в ответе другому пользователю, Илон дал развернутый комментарий на эту тему. Он высказал мнение, что, хотя аппараты для ИВЛ невозможно произвести мгновенно, но для его компании это будет не очень сложно, ведь «Tesla выпускает автомобили со сложными системами кондиционирования и вентиляции».

Также Маск упомянул другую свою компанию, которая могла бы изготавливать нужные аппараты, — SpaceX, специализирующуюся на производстве космических аппаратов со средствами жизнеобеспечения.

источник: naked-science