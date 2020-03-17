Илон Маск анонсировал строительство четвертой фабрики Tesla для выпуска электропикапа Cybertruck

О том, что Tesla подыскивает себе новую площадку для строительства фабрики в США, глава компании рассказал в Twitter. Тут же ему посыпались предложения от губернаторов разных штатов. Пока неясно, на каком из них в итоге Маск остановит выбор, но это будет, скорее всего, центральный регион страны.

По сообщению в шорт-листе кандидатов, которых рассматривает Маск, есть Нешвилл (Теннеси). В этом штате уже расположена американская фабрика Volkswagen, на которой будет налажен выпуск электромобилей. С 2013 в другой точке штата Nissan собирает Leaf.

Tesla представила пикап, шестую модель компании, в ноябре на мероприятии в Лос-Анджелесе. Тогда же была объявлена цена — $39 900. Угловатый металлический грузовик, количество предзаказов на который уже первалило за 500 000, будет конкурировать с любимыми американцами пикапами Ford серии F и Chevrolet Silverado.

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Model Y, возможно, появится у первых заказчиков уже в первом — втором квартале этого года, с опережением графика. Когда новая производственная линия Tesla начнет работу, этот внедорожник будут собираться уже на четырех фабриках. Остальные три расположены в Китае, Германии и во Фремонте (Калифорния).

источник: techcrunch