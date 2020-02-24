Hyundai выводит на рынок электрический двухэтажный автобус

Для Hyundai Motors это первый подобный проект. По словам представителей компании, создание электрического двухэтажного автобуса нацелено на уменьшение городских пробок и снижение уровня загрязнения воздуха.

Китайская компания BYD Auto поставила Лондону свой двухэтажный автобус, работающий на электрической тяге. Выбор лондонскими властями именно китайского производителя выглядел очевидным: эта компания уже выпустила более 5000 электрических одноэтажных автобусов, прошедших обкатку на дорогах более чем 150 стран мира.

Конкуренция заставляет производителей постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию. Именно этот посыл учитывался Hyundai при разработке своего электробуса. Габариты, значительно меньшие, чем у китайского аналога (длина – 12,9 м, высота – 3,99 м), делают корейский вариант более привлекательным в условиях постоянной загруженности дорог в крупных городах.

После полутора лет проектирования и разработки своего концепта, автобус был показан на корейской Выставке инфраструктуры и транспортных технологий (Tech Fair). Представитель Hyundai Бьенг Ву Хванг подчеркнул, что при производстве электроавтобуса учитывались все международные экологические тренды, внедряемые в производственный процесс. Подобный транспорт не только делает воздух чище, но и уменьшает заторы на дорогах, осуществляя перевозку большого количества пассажиров.

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Вместимость автобуса – 70 пассажиров: 11 сидячих мест на нижнем ярусе и 69 на верхнем. Несмотря на отсутствие официальной информации о количестве стоячих мест, предполагается, что общее число перевозимых людей составит более 80. «Дабл-деккер» оснащен автоматическими выезжающими рампами, позволяющими принимать на «борт» людей с ограниченными двигательными возможностями. Большим плюсом при этом станет достаточно небольшой клиренс, делающий вход в автобус удобным.

Водоохлаждаемые полимерные батареи емкостью 384 кВтч позволяют автобусу автономно покрывать расстояние в 300 км. При этом полная перезарядка аккумулятора занимает всего 72 минуты. Со слов представителей компании, объединение мотора передней оси мощностью 240 кВт и мотора задней оси способствует большей эффективности рулевого управления. В то же самое время индивидуальная передняя подвеска обеспечит комфорт во время езды.

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В помощь водителям новых электрических «дабл-деккеров» была разработана система управления, позволяющая поворачивать и передние, и задние колеса. Для повышения уровня безопасности инженеры оснастили автобус фронтальной камерой для обнаружения препятствий и автоматического торможения. Система стабилизации на дороге и технология распознавания дорожной разметки призвана свести дополнительные дорожные риски к минимуму.