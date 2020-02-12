Hyundai планирует внедрение системы V2X, которая позволят автомобилям общаться с дорожной инфраструктурой (видео)

Системы V2X позволят автомобилям общаться с дорожной инфраструктурой, светофорами и друг с другом для безопасности и плавного движения транспорта. Hyundai поддержал стартап V2X и планирует начать установку своих устройств на автомобили уже в 2021 году.

Израильская компания Autotalks разрабатывает устройства V2X стоимостью 100 долларов США, которые «передают информацию о местоположении, направлении и скорости автомобиля до 10 раз в секунду». Если другой автомобиль будет оборудован системой, способной считывать эти сигналы, он сможет предупреждать водителей, когда два автомобиля, потенциально не способные видеть друг друга, находятся на пути столкновения. Автомобили, работающие на любом уровне автономности вождения, смогут учесть ваши действия.

Это, конечно, небольшой шаг к полностью автономному миру будущего, в котором все транспортные средства будут общаться между собой, позволяя перемещаться близко друг к другу на шоссе для уменьшения аэродинамического сопротивления или проезжать перекрестки без остановок, где потоки автомобилей будут планировать прохождение через перекресток без столкновений.

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Преимущества безопасности для первых пользователей будут довольно минимальными, так как другие автомобили будут работать без систем, и пока нет совместимой придорожной инфраструктуры. Но со временем безопасность будет расти, и в конечном итоге Autotalks стремится разрешить подключенным автомобилям обмениваться данными со всех своих датчиков, чтобы, например, опасность, вызывающая автоматическую последовательность экстренного торможения в одном автомобиле, включала его одновременно в автомобиле следующим за ним, не дожидаясь, пока его система узнает о предстоящем событии.

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Тем не менее, вопрос для сегодняшних водителей заключается в следующем: в мире, где водители уже находятся под пристальным вниманием и часто сталкиваются с большими штрафами, захотят ли люди покупать автомобили, которые постоянно транслируют свою скорость? Повышенная безопасность или нет, мы предполагаем, что есть много людей, которые точно не восторгаются от этой идеи.

источник: hyundai.news