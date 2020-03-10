Hyundai обнародовал концепцию спорткара Prophecy с джойстиками вместо руля (фото)

Концепция Prophecy «Пророчество» очень похожа на дизайн в стиле Porsche. Новая концепция «чувственной спортивности» готова к работе в автономном режиме и предлагает «совершенно новый, но в то же время обнадеживающий и интуитивно понятный опыт вождения» в форме двух джойстиков.

Один из них установлен на двери, а другой — на приподнятой центральной консоли, и они могут поворачиваться влево и вправо для управления направлением движения автомобиля в режиме ручного вождения. Функции автомобиля могут быть доступны с помощью встроенных кнопок.

Отсутствие рулевого колеса означает, что нет никаких визуальных препятствий к цифровому дисплею от стойки к стойке или ветровому стеклу, но для управления джойстиком могут потребоваться некоторое навыки.

Центральная консоль перетекает в заднюю часть четырехместной вытянутой кабины, а внутренняя часть оснащена освещением низкой интенсивности и приятной цветовой гаммой, что позволяет путешествовать без стрессов. Отфильтрованный воздух из воздухозаборников, расположенных в нижней части боковых дверей с обратными петлями, циркулирует вокруг кабины, а затем снова очищается на выходе.

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Снаружи, спортивный электрический автомобиль имеет широкие изгибы, длинную колесную базу и короткий вылет, воздушные колеса, похожие на пропеллер, которые всасывают воздух и направляют его вниз по боковой поверхности автомобиля, и задний спойлер для дополнительной устойчивости при движении на скорости.

Фара, задний фонарь и спойлер оснащены точечными лампами, впервые увиденными в 45 EV прошлого года, число, представляющее годы, прошедшие с момента появления автомобиля, на котором он базировался — Pony Coupe. Hyundai подтвердил, что такие анимированные осветительные элементы будут включены в будущие серийные модели и, будем надеяться, будут тонкими импульсами, а не отвлекающими танцующими огнями.

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Поскольку это концепция, спецификации двигателей, аккумуляторов и рабочих характеристик не было предоставлено, хотя компоненты видны сквозь прозрачный акрил, элемент дизайна, который распространяется на фары, систему контроля камеры и спойлер. Широкий воздухозаборник под бампером поможет держать батареи холодными.

«Мы воплотили в жизнь еще одну идею, которая устанавливает новый стандарт для сегмента электромобилей, а также продвигает концепцию дизайна Hyundai на еще более широкие горизонты», — сказал SangYup Lee, глава Hyundai Global Design Center. «Частью этого расширения является то, что мы называем «оптимистический футуризм», концепция дизайна, воплощенная в «пророчестве» — наша цель в оптимистическом футуризме — создать эмоциональную связь между людьми и автомобилями».

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К 2025 году Hyundai планирует построить 44 электромобиля в своей линейке, и в будущем он планирует продавать более 670 000 электромобилей каждый год. Планы производства для «Пророчества» не были объявлены, концепция намекает на видение, которое у компании есть для будущего е-мобильности, но, возможно, некоторые разработки дойдут до готового к эксплуатации электромобиля.

источник: hyundainews