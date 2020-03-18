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Hyundai начнет выпуск строительной техники на водородном топливе

18.03.2020
Hyundai начнет выпуск строительной техники на водородном топливе

Три компании — Hyundai Construction Equipment (HCE), Hyundai Motor Group и Hyundai Mobis — объединились для создания водородной строительной техники и экскаваторов для земляных работ среднего и большого объема.

Две из них — Hyundai Motors и Hyundai Mobis — разработают и изготовят водородные топливные элементы, в том числе, блоки питания, а третья компания сконструирует, соберет и испытает производительность водородных экскаваторов и вилочных погрузчиков. Запланированная дата серийного производства — 2023 год.

В отличие от обычного дизельного оборудования водородная строительная техника использует электричество, произведенное в ходе химической реакции между водородом и кислородом. Отсутствие вредных выхлопных газов делает эту технологию экологически чистой.

А по сравнению с литиевыми батареями водородные топливные элементы намного проще наращивать, так что для строительной техники или тяжелых грузовиков это логичный выбор.

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Для Hyundai это не первый опыт создания чистого транспорта. В 2010 компания выпустила первый подключаемый электрический экскаватор, а в 2018 разработала 3,5-тонный электрический мини-экскаватор на аккумуляторах Cummins BM 4,4E.

источник: theconstructionindex

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