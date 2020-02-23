Главная НовостиТехника Hymer представил беспилотный электрический автодом будущего Galileo (видео)

Hymer представил беспилотный электрический автодом будущего Galileo (видео)

23.02.2020
Hymer представил беспилотный электрический автодом будущего Galileo

Немецкий производитель автодомов Hymer уверен, что в недалеком будущем от привычных мотелей можно будет отказаться. Компания представила Galileo – концепт беспилотного дома на колесах, пассажиры или, точнее сказать, жильцы которого, сквозь стеклянные стены смогут любоваться пейзажами или даже спать во время движения, не думая о дороге.

Hymer представил беспилотный электрический автодом будущего Galileo

Внешне Galileo выглядит как десятки подобных шаттлов, представляемых на различных авто шоу. Кабина прямоугольной формы, раздвижные боковые двери, максимально выдвигающиеся колеса…В то же время отсутствие руля, приборной панели позволило дизайнерам создать максимально комфортные условия в салоне, задействовав все свободное пространство.

ДОМ НА КОЛЕСАХ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГРУЗОВИКА TESLA SEMI С АВТОПИЛОТОМ И ПРОБЕГОМ В 800 КМ

Galileo передвигается на платформе-шасси, на которой закреплены батарея, электромотор, электронные компоненты. На такую основу могут быть установлены различные модули кабины – будь то комфортный лофт для двоих или семейное шале с двухъярусными кроватями.

Hymer представил беспилотный электрический автодом будущего Galileo

Правда сделать это можно лишь теоретически, поскольку Galileo пока существует только на компьютере. Именно поэтому производитель не представил никаких технических характеристик своего творения.

ЖИЗНЬ В ДОМЕ НА КОЛЕСАХ! (ВИДЕО)

Несмотря на то, что Hymer и ранее занимался автономными технологиями, о серьезных намерениях выпустить подобный Galileo дом на колесах в ближайшие годы компания не заявляла. Это пока просто концепция того, как могут выглядеть такие автомобили к 2030 году, если технологии беспилотной езды будут развиваться быстрыми темпами и получат соответствующую законодательную поддержку.

, , ,
Микроавтобус - кемпер Hymer на базе Mercedes-Benz выглядит как настоящий луноход
Техника

Микроавтобус - кемпер Hymer на базе Mercedes-Benz выглядит как настоящий луноход (видео)
автономный дом на колесах Romotow
Техника

Детище новозеландских дизайнеров, автономный дом - трансформер на колесах Romotow
В Копенгагене беспилотные автобусы будут возить жителей города бесплатно
Сообщество

В Копенгагене беспилотные автобусы будут возить жителей города бесплатно
Elaphe представила последнее поколение встраиваемых в колесо электрических моторов L1500
Технологии

Elaphe представила последнее поколение встраиваемых в колесо электрических моторов L1500
Protean представил универсальные колеса-моторы которые ездят во все стороны
Техника

Protean представил универсальные колеса-моторы которые ездят во все стороны (видео)
Дом на колесах на основе электрического грузовика Tesla Semi с автопилотом
Техника

Дом на колесах на основе электрического грузовика Tesla Semi с автопилотом и пробегом в 800 км