Hymer представил беспилотный электрический автодом будущего Galileo (видео)

Немецкий производитель автодомов Hymer уверен, что в недалеком будущем от привычных мотелей можно будет отказаться. Компания представила Galileo – концепт беспилотного дома на колесах, пассажиры или, точнее сказать, жильцы которого, сквозь стеклянные стены смогут любоваться пейзажами или даже спать во время движения, не думая о дороге.

Внешне Galileo выглядит как десятки подобных шаттлов, представляемых на различных авто шоу. Кабина прямоугольной формы, раздвижные боковые двери, максимально выдвигающиеся колеса…В то же время отсутствие руля, приборной панели позволило дизайнерам создать максимально комфортные условия в салоне, задействовав все свободное пространство.

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Galileo передвигается на платформе-шасси, на которой закреплены батарея, электромотор, электронные компоненты. На такую основу могут быть установлены различные модули кабины – будь то комфортный лофт для двоих или семейное шале с двухъярусными кроватями.

Правда сделать это можно лишь теоретически, поскольку Galileo пока существует только на компьютере. Именно поэтому производитель не представил никаких технических характеристик своего творения.

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Несмотря на то, что Hymer и ранее занимался автономными технологиями, о серьезных намерениях выпустить подобный Galileo дом на колесах в ближайшие годы компания не заявляла. Это пока просто концепция того, как могут выглядеть такие автомобили к 2030 году, если технологии беспилотной езды будут развиваться быстрыми темпами и получат соответствующую законодательную поддержку.