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Как простой художник на Тайване спас свою деревню от уничтожения (фото)

17.02.2020
Художник на Тайване спас свою деревню от уничтожения

На Тайване 96-летний дедушка спас свою деревню от планируемого сноса, изрисовав каждую поверхность красочными изображениями. Преображенная деревня стала привлекать множество туристов, и мэр отменил приказ о сносе.

Художник на Тайване спас свою деревню от уничтожения

Началась эта история 10 лет назад, и с тех пор деревенский художник не бросает кисть. Каждое утро Хуан Юн-фу выходит из своего двухкомнатного бунгало с несколькими банками с краской в руках. Пока все еще спят, Хуан, сидя на стуле, в течение нескольких часов украшает серые цементные стены, тротуар и окна игривыми фресками ярких цветов.

Художник на Тайване спас свою деревню от уничтожения

То, что началось много лет назад с одной нарисованной вручную птицы на стене спальни Хуана, с тех пор превратилось в десятки тысяч изображений.

Художник на Тайване спас свою деревню от уничтожения

Сегодня целый причудливый мир мультипликационных людей, абстрактных животных и сюрреалистического искусства разбросан по каждому сантиметру бетона в этом прежде военном поселении.

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Более миллиона посетителей стекаются в Радужную Деревню каждый год, чтобы встретиться с художником и единственным постоянным жителем, которого ласково называют «Дедушка Радуга».

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