Huawei определила основные тенденции рынка солнечной энергетики

Аналитики компании Huawei выпустили исследование — тенденции развития рынка возобновляемой энергии до 2025 года. Возобновляемые источники будут играть все более значимую роль в энергетике, приоритетом для снабжающих организаций останется надежность, безопасность и эффективность выработки энергии.

В качестве основного тренда эксперты Huawei особо выделяют внедрение технологий искусственного интеллекта. Активное развитие 5G и облачных систем должно повысить эффективность 90% солнечных электростанций. Более 70% компаний начнут использовать искусственный интеллект с целью защиты солнечных модулей от технических ошибок. Технологии машинного обучения должны максимизировать выработку и оптимизировать эффективность хранения энергии.

До 2025 года 80% работ на солнечных электростанциях будут выполняться в автоматическом режиме. Масштабное применение дронов и роботизизация рутинных операций, требующих высокого уровня аккуратности, повысят продуктивность и уровень безопасности.

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Солнечные электростанции постепенно изменят режим взаимодействия с электросетями – они все чаще будут выполнять поддерживающие функции. При этом число систем, объединяющих выработку и хранение энергии, превысит 30% от общего количества вводимых в эксплуатацию мощностей. Все большую роль на рынке играют виртуальные распределительные станции, к ним будут подключены свыше 80% жилых комплексов.

Благодаря новым разработкам в области широкозонных полупроводников на основе карбида кремния (SiC) или нитрида галлия (GaN) и улучшенным контрольным алгоритмам, удельная мощность преобразователей за 5 лет вырастет на 50%.

КРУПНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Будет чаще применяться модульная сборка оборудования электростанций, которая кардинально сократит операционные затраты, облегчит расширение мощностей и обеспечит проведение работ по обслуживанию без привлечения сторонних экспертов.

источник: renewableenergyworld