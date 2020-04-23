Honda создала сверхскоростную газонокосилку, она пострижет траву со скоростью 240 км/ч

Honda, производитель гоночных мотоциклов, хочет вернуть себе звание создателя самой быстрой в мире газонокосилки. Для этого надо обогнать конкурента из Швеции — косилку с мотором от «Корвета».

Новая версия сверхскоростной газонокосилки — Honda Mean Mower V2 — создана командой Team Dynamics как продолжение вышедшей в 2013 году первой модели. Разгоняясь до 187 км/ч, на тот момент она стала самой быстрой в мире газонокосилкой.

Казалось бы, кому вообще нужно состязаться с таким рекордом? Однако, как выяснилось, в Норвегии тоже любят стричь газоны быстро: компания энтузиастов засунула движок от «Корвета» с 408 л. с. в Viking T6. Такая конструкция промчалась по взлетной полосе на скорости 215 км/ч.

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Поэтому Team Dynamics пришлось срочно придумать что-то помощнее. Они взяли двигатель SP1 Fireblade, дающий 190 л. с. при 13 000 оборотах в минуту. Ему далеко до американской «восьмерки», зато сама газонокосилка получилась намного легче и компактнее, рассказывает New Atlas.

Кастомное стальное шасси скрыто под стандартным корпусом газонокосилки. Конструкторы так хотели сохранить традиционный внешний вид, что специально разработали и напечатали вентиляционный короб, который втиснули под передний капот.

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При этом машинка все еще способна стричь траву на лужайке, и инженеры хотят оснастить ее лезвиями из углеволокна. Во время фиксации рекорда за рулем уникального аппарата будет гонщик Джесс Хоукинз.