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Honda представила технические характеристики городского электромобиля e Prototype

02.03.2020
Honda представила технические характеристики городского электромобиля e Prototype

Узнаем технические характеристики шасси Honda и городской электрической машины, которая будет представлена ​​в этом году, в стандартной версии.

Honda представила компактный городской электромобиль под названием e Prototype. Теперь компания раскрыла детали о силовой платформе этой машины.

Сообщается, что платформа разработана с чистого листа с прицелом на автомобили, предназначенные преимущественно для передвижения в городе. Питание обеспечивает блок литий-ионных аккумуляторов ёмкостью 35,5 кВт·ч.

Honda представила технические характеристики городского электромобиля e Prototype

Батарея расположена в области днища по центру машины. Это обеспечивает оптимальную развесовку в соотношении 50:50 между осями, а также гарантирует хорошую устойчивость автомобиля. Для охлаждения аккумуляторного модуля применяется жидкостная система.

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Заявленный запас хода на одной подзарядке превышает 200 км. Порт для подключения кабеля находится в центральной части капота, благодаря чему его одинаково удобно подсоединять и с левой, и с правой стороны. Быстрая подзарядка позволяет восполнить запас энергии на 80 % примерно за 30 минут.

Электрический мотор приводит в движение задние колёса. Говорится о полностью независимой подвеске, которая обеспечивает хорошую управляемость и высокий уровень комфорта.

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В Honda заявляют, что к 2025 году все автомобили марки, реализуемые на европейском рынке, будут оборудованы электрифицированной силовой установкой. Речь идёт как о полностью электрическом приводе, так и о гибридном.

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