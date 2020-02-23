HeLi-on — карманное роликовое солнечное зарядное устройство

Пользователи смартфонов смогут покончить с необходимостью всегда искать розетку, когда батарея начнет разряжаться благодаря карманному солнечному зарядному устройству HeLi-on.

Датский стартап InfinityPV, специализирующийся на продаже солнечных панелей, создал HeLi-on, портативное зарядное устройство, которое использует солнечный свет для зарядки аккумуляторов электронных устройств. Новое изобретение состоит из развертываемой солнечной панели, изготовленной из ультратонких фотоэлектрических элементов на основе гибких полимеров.

КОМПАКТНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ ЗАРЯДИТ ГАДЖЕТ В ПОХОДЕ И ПУТЕШЕСТВИИ ГДЕ НЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Тонкая панель полностью свернута и помещена в трубчатую капсулу длиной около одиннадцати сантиметров и весом около ста граммов, которая служит защитой. Благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 2600 мАч, HeLi-on может хранить и заряжать различные устройства, такие как смартфоны, фонарики, камеры, видео-консоли и рации. Они подключаются к зарядному устройству через порт USB, и через два-три часа будут готовы к использованию.

«Этот продукт представляет собой сочетание современной науки и полезного приложения», — сказал Фредерик К. Кребс, генеральный менеджер стартапа в Люнгбю и один из самых престижных ученых в области солнечных технологий. Он также указывает, что материалы, используемые при изготовлении HeLi-on, являются экологически чистыми и не являются токсичными.

БРИТАНСКИЙ СТУДЕНТ СОЗДАЛ СОЛНЕЧНУЮ МИНИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ ДЛЯ ТУРИСТОВ SUNUP

Стоимость около 82 евро и включает в себя: солнечные батареи, аккумулятор емкостью 2600 мАч и международную доставку.

источник: muyinteresante