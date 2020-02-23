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HeLi-on — карманное роликовое солнечное зарядное устройство

23.02.2020
HeLi-on - карманное роликовое солнечное зарядное устройство

Пользователи смартфонов смогут покончить с необходимостью всегда искать розетку, когда батарея начнет разряжаться благодаря карманному солнечному зарядному устройству HeLi-on.

Датский стартап InfinityPV, специализирующийся на продаже солнечных панелей, создал HeLi-on, портативное зарядное устройство, которое использует солнечный свет для зарядки аккумуляторов электронных устройств. Новое изобретение состоит из развертываемой солнечной панели, изготовленной из ультратонких фотоэлектрических элементов на основе гибких полимеров.

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Тонкая панель полностью свернута и помещена в трубчатую капсулу длиной около одиннадцати сантиметров и весом около ста граммов, которая служит защитой. Благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 2600 мАч, HeLi-on может хранить и заряжать различные устройства, такие как смартфоны, фонарики, камеры, видео-консоли и рации. Они подключаются к зарядному устройству через порт USB, и через два-три часа будут готовы к использованию.

«Этот продукт представляет собой сочетание современной науки и полезного приложения», — сказал Фредерик К. Кребс, генеральный менеджер стартапа в Люнгбю и один из самых престижных ученых в области солнечных технологий. Он также указывает, что материалы, используемые при изготовлении HeLi-on, являются экологически чистыми и не являются токсичными.

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Стоимость около 82 евро и включает в себя: солнечные батареи, аккумулятор емкостью 2600 мАч и международную доставку.

источник: muyinteresante

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