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Hankook показала новые футуристичные шины для беспилотных электрокаров будущего

14.04.2020
Hankook показала новые футуристичные шины для беспилотных электрокаров будущего

Компания Hankook показала концепты того, что ее менеджеры назвали «творческими решениями для мобильных систем будущего».

В видении инженеров, в новом времени колеса нужны не только для того, чтобы катиться по дороге — они еще и выполняют жизненно важные функции при эксплуатации автомобиля. Модель Hexonic помогает беспилотной машине «чувствовать» шоссе, а модель Aeroflow даст спорткарам новый источник прижимной силы на высоких скоростях.

Hankook показала новые футуристичные шины для беспилотных электрокаров будущего

Шины Hexonic сконструированы из расчета на беспилотные системы, где водитель не участвует в управлении, а потому ему неважно, как транспорт реагирует на дорожное покрытие. Зато это очень важно для компьютера, поэтому в шинах есть семь датчиков для измерения температуры, влажности, текстуры, состава, изношенности и т.д. дорожного полотна. Внешняя часть состоит из шестиугольных ячеек, которые могут сдвигаться относительно друг друга и формировать каналы для отведения воды. А еще они содержат выдвижные Y-образные зацепы в каждой ячейке для пущей надежности сцепления с дорогой.

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Hankook показала новые футуристичные шины для беспилотных электрокаров будущего

Шина Aeroflow – трансформер, она состоит из двух половинок, между которым закреплен механизм на базе турбины. В пассивном состоянии она выглядит как колесо болида: толстое, широкое, с гладкой поверхностью. При активации половинки расходятся и набегающий поток начинает вращать турбину, которая перенаправляет воздух так, чтобы управлять прижимной силой спорткара. Выглядит это очень футуристично, но с физической точки зрения это весьма рациональный подход.

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Концепты есть концепты – дизайнерам компании Hankook пришлось смоделировать облик транспортного средства будущего, где они будут уместны, потому что на обычных автомобилях эти шины выглядели бы слишком странно. Приживутся ли новые разработки в машинах ближайшего будущего — покажет время.

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