Hankook показала новые футуристичные шины для беспилотных электрокаров будущего

Компания Hankook показала концепты того, что ее менеджеры назвали «творческими решениями для мобильных систем будущего».

В видении инженеров, в новом времени колеса нужны не только для того, чтобы катиться по дороге — они еще и выполняют жизненно важные функции при эксплуатации автомобиля. Модель Hexonic помогает беспилотной машине «чувствовать» шоссе, а модель Aeroflow даст спорткарам новый источник прижимной силы на высоких скоростях.

Шины Hexonic сконструированы из расчета на беспилотные системы, где водитель не участвует в управлении, а потому ему неважно, как транспорт реагирует на дорожное покрытие. Зато это очень важно для компьютера, поэтому в шинах есть семь датчиков для измерения температуры, влажности, текстуры, состава, изношенности и т.д. дорожного полотна. Внешняя часть состоит из шестиугольных ячеек, которые могут сдвигаться относительно друг друга и формировать каналы для отведения воды. А еще они содержат выдвижные Y-образные зацепы в каждой ячейке для пущей надежности сцепления с дорогой.

НОВЫЕ ШИНЫ ОТ GOODYEAR — СМОГУТ ЗАРЯЖАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Шина Aeroflow – трансформер, она состоит из двух половинок, между которым закреплен механизм на базе турбины. В пассивном состоянии она выглядит как колесо болида: толстое, широкое, с гладкой поверхностью. При активации половинки расходятся и набегающий поток начинает вращать турбину, которая перенаправляет воздух так, чтобы управлять прижимной силой спорткара. Выглядит это очень футуристично, но с физической точки зрения это весьма рациональный подход.

GOODYEAR ПРЕДСТАВИЛА КОНЦЕПТ «ШИНЫ-ПРОПЕЛЛЕРЫ» ДЛЯ ЛЕТАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Концепты есть концепты – дизайнерам компании Hankook пришлось смоделировать облик транспортного средства будущего, где они будут уместны, потому что на обычных автомобилях эти шины выглядели бы слишком странно. Приживутся ли новые разработки в машинах ближайшего будущего — покажет время.