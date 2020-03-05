Главная НовостиТехника Hanergy создала автомобиль на солнечной энергии, который может работать 30 дней без подзарядки

Hanergy создала автомобиль на солнечной энергии, который может работать 30 дней без подзарядки

05.03.2020
Hanergy создала автомобиль на солнечной энергии

Производитель тонких пленок и китайский производитель автомобилей Joylong Automobile нанесли тонкопленочные элементы на крышу небольшого коммерческого автомобиля, который был протестирован в течение месяца. Hanergy говорит, что K-Car может преодолеть эффективную дневную дистанцию ​​50-100 км без зарядки.

Производитель тонких пленок Hanergy утверждает, что произвел «первый в мире коммерческий автомобиль на солнечной энергии» после того, как месяц испытаний подтвердил, что его китайский автомобиль K-Car проодолевал по 20 км ежедневно при «нормальном» солнечном свете в течение 30 дней без подзарядки.

Hanergy создала автомобиль на солнечной энергии

Китайская компания выпустила пресс-релиз, в котором поясняется, что ее тонкопленочные модули CIGS были установлены на крыше японского автомобиля Kei-Car, самой маленькой категории транспортных средств, разрешенных для движения по автомагистралям этой страны.

TOYOTA ПОЛНОСТЬЮ ОБКЛЕИЛА АВТОМОБИЛЬ PRIUS СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ, В АККАМУЛЯТОРЕ НЕТ ПОТРЕБНОСТИ

Китайский K-Car, разработанный дочерней компанией Hanergy Glory Solar Technology Group, дочерней компанией Hanergy Mobile, и шанхайским автомобилестроителем Joylong Automobile, по сообщениям, прошел испытания в Китайском центре автомобильных технологий и исследований.

Hanergy создала автомобиль на солнечной энергии

По словам Ханерги, после 30 дней испытаний аккумуляторная батарея удерживала более 60% заряда. Производитель заявил, что в конце каждого дня работы оставалось 60-80% заряда батареи, что соответствует дополнительным 30-80 км пробега для общего дневного диапазона 50-100 км без подзарядки благодаря солнечным элементам на крыше.

В связи с тем, что китайская провинция Хайнань намерена прекратить продажу автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем, Hanergy заявляет, что ее K-Car предлагает проверенное на дороге коммерческое транспортное средство для использования в дневное время, и компания стремится работать с автопроизводителями по всему миру для продвижения его решений солнечной крыши.

BOEING И PORSCHE ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛИТНЫХ ЛЕТАЮЩИХ ТАКСИ

Согласно сообщению, так же компания расширила ассортимент поставляемых трехколесных велосипедов с солнечной крышей с дистанцией в 20 км, что позволяет использовать их в течение 79 дней без подзарядки.

источник: pv-magazine

,
Тонкие солнечные панели Hanergy побили мировой рекорд по эффективности КПД в 25,1 %
Технологии

Тонкие солнечные панели Hanergy побили мировой рекорд по эффективности КПД в 25,1 %
Показатель эффективности преобразования солнечного света в электроэнергию достиг - 41.4%
Энергия

Показатель эффективности преобразования солнечного света в электроэнергию достиг - 41.4%
Hyundai и Kia создали «солнечную крышу» для своих электромобилей
Технологии

Hyundai и Kia создали «солнечную крышу» для своих электромобилей
Создана фотоэлектрическая пленка толщиной в один микрон, тоньше человеческого волоса
Технологии

Создана фотоэлектрическая пленка толщиной в один микрон, тоньше человеческого волоса
Toyota полностью обклеила автомобиль Prius фотопанелями
Техника

Toyota полностью обклеила автомобиль Prius солнечными панелями, в аккамуляторе нет потребности
В Канаде подогревать открытые бассейны будут при помощи солнечной энергии
Технологии

В Канаде подогревать открытые бассейны будут при помощи солнечной энергии