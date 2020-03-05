Hanergy создала автомобиль на солнечной энергии, который может работать 30 дней без подзарядки

Производитель тонких пленок и китайский производитель автомобилей Joylong Automobile нанесли тонкопленочные элементы на крышу небольшого коммерческого автомобиля, который был протестирован в течение месяца. Hanergy говорит, что K-Car может преодолеть эффективную дневную дистанцию ​​50-100 км без зарядки.

Производитель тонких пленок Hanergy утверждает, что произвел «первый в мире коммерческий автомобиль на солнечной энергии» после того, как месяц испытаний подтвердил, что его китайский автомобиль K-Car проодолевал по 20 км ежедневно при «нормальном» солнечном свете в течение 30 дней без подзарядки.

Китайская компания выпустила пресс-релиз, в котором поясняется, что ее тонкопленочные модули CIGS были установлены на крыше японского автомобиля Kei-Car, самой маленькой категории транспортных средств, разрешенных для движения по автомагистралям этой страны.

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Китайский K-Car, разработанный дочерней компанией Hanergy Glory Solar Technology Group, дочерней компанией Hanergy Mobile, и шанхайским автомобилестроителем Joylong Automobile, по сообщениям, прошел испытания в Китайском центре автомобильных технологий и исследований.

По словам Ханерги, после 30 дней испытаний аккумуляторная батарея удерживала более 60% заряда. Производитель заявил, что в конце каждого дня работы оставалось 60-80% заряда батареи, что соответствует дополнительным 30-80 км пробега для общего дневного диапазона 50-100 км без подзарядки благодаря солнечным элементам на крыше.

В связи с тем, что китайская провинция Хайнань намерена прекратить продажу автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем, Hanergy заявляет, что ее K-Car предлагает проверенное на дороге коммерческое транспортное средство для использования в дневное время, и компания стремится работать с автопроизводителями по всему миру для продвижения его решений солнечной крыши.

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Согласно сообщению, так же компания расширила ассортимент поставляемых трехколесных велосипедов с солнечной крышей с дистанцией в 20 км, что позволяет использовать их в течение 79 дней без подзарядки.

источник: pv-magazine